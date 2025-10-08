Сургутяне смели билеты на культовый балет

В Сургуте (ХМАО) в ближайшие выходные каждый найдет повод выбраться в свет. На сцене Сургутской филармонии развернется великая классика — «Спящая красавица» и «Лебединое озеро» в исполнении московской труппы, а тем временем стендап-комик Артур Шамгунов заставит смеяться — и задуматься. Как культурно провести выходные — в афише URA.RU.
12 октября
Балет «Спящая красавица»
На сцене — роскошная постановка по сказке Шарля Перро с музыкой Петра Чайковского и хореографией Мариуса Петипа в редакции Хасана Усманова. Это классика балетного жанра, наполненная яркими красками, фантастическими декорациями и изысканными костюмами.
Зрителей ждет встреча с волшебным миром: дворцы, заколдованный лес, герои сказок на балу-маскараде и, конечно, история любви принцессы Авроры и принца. Постановку представляет московская труппа «Классический Русский балет». Стоимость билетов: 1 500 — 3 000 рублей.
Балет «Лебединое озеро»
Самый узнаваемый балет в мире — о любви, магии и выборе между добром и злом. Легендарную историю принца и заколдованной красавицы в образе лебедя исполнит «Классический Русский балет». Постановка бережно сохраняет хореографию Мариуса Петипа и Льва Иванова, передавая весь драматизм и красоту сюжета. Декорации и музыкальное сопровождение погружают зрителя в атмосферу средневекового замка и волшебства. Стоимость билетов: 1 500 — 2 200 рублей. В продаже осталось всего несколько свободных мест.
Концерт Гарри Поттер: Путешествие в Хогвартс
Ансамбль камерной музыки Force of Music представляет концерт, вдохновленный вселенной Гарри Поттера. В программе — культовые композиции из фильмов, написанные Джоном Уильямсом и другими композиторами саги. Это не просто музыкальный вечер, а настоящее путешествие по любимому миру магии, где каждая мелодия пробуждает воспоминания о приключениях юного волшебника.
Формат подойдет как для фанатов Поттерианы, так и для тех, кто просто ценит качественную киноклассику в живом исполнении. Стоимость билетов: 2 600 — 5 000 рублей
Стендап-концерт Артура Шамгунова (18+)
Сольное выступление участника проекта «Stand Up» на ТНТ — это не просто вечер смеха, а эмоциональное шоу с психологическим подтекстом. Артур говорит честно, иронично и без фильтров — о насущном, личном и важном. Его шутки заставляют смеяться и задумываться одновременно. Концерт подойдет тем, кто хочет не только развлечься, но и посмотреть на себя со стороны. Стоимость билетов: 2 500 — 2 900 рублей.
