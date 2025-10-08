Чайковский, Циммер и три апельсина: как провести выходные в Ханты-Мансийске

На предстоящих жителей Ханты-Мансийска (ХМАО) зовут в мир классики, духовой музыки, национального танца и космических саундтреков. В афише — интерпретация Чайковского, фантастическая постановка по Гоцци, мастер-класс по танцам коренных народов и музыка Ханса Циммера. Подробнее — в афише URA.RU.
11 октября
Концерт «П.И. Чайковский. Детский альбом» в исполнении «Сибирь-Брасс»
Коллектив «Сибирь-Брасс» представит на сцене КТЦ «Югра-Классик» свою версию «Детского альбома» Чайковского — волшебного цикла, написанного с теплотой и любовью к детям. Это музыкальная сказка, где каждая пьеса — как отдельная история, рассказанная духовым ансамблем. Стоимость билетов: 400–600 рублей.
Мастер-класс по мужскому национальному танцу (12+)
Театр обско-угорских народов «Солнце» предлагает погрузиться в корни — через движение. На мастер-классе участники освоят базовые элементы традиционного мужского танца, узнают, как танец связан с бытом и духом хантыйского народа. Подходит всем — и тем, кто хочет узнать больше о культуре, и тем, кто просто хочет подвигаться с пользой. Стоимость билетов: 350 рублей. Оплата доступна по Пушкинской карте.
11 и 12 октября
Спектакль «Любовь к трем апельсинам» (12+)
Сказка Карло Гоцци оживет на сцене театра кукол. Принц Тарталья и его спутник Труффальдино отправляются в путешествие за тремя апельсинами. Игра с судьбой, фантастика, юмор и театральная магия — все это в необычной постановке, где взрослым будет не менее интересно, чем детям. Стоимость билетов: 400 рублей.
12 октября
«Космическая вселенная Ханса Циммера»
Музыка, от которой захватывает дух: композиции Циммера прозвучат в исполнении оркестра Sole concerts. Зрителей ждет аудиопутешествие по известных саундтрекам — от «Интерстеллара» до «Начала» и «Гладиатора». Стоимость билетов: 1 600–2 800 рублей.
