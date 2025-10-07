07 октября 2025

В храм Ханты-Мансийска привезут одну из главных христианских реликвий

В храм Ханты-Мансийска привезут ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы
В Покровский храм Ханты-Мансийска 14 октября привезут ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает официальная страница властей ХМАО в соцсети «Вконтакте».

«К знаменательной дате по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в город будет принесена великая святыня — ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Святыня прибывает 13 октября в 17:00 и останется в храме для поклонения верующих с 13 по 20 октября», — сообщается на странице в соцсети.

Утром 14 октября пройдет литургия и крестный ход с участием митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла. Вечером, в 19:00, пройдет праздничный концерт к КДЦ «Октябрь», посвященный юбилею храма.

