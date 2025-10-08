В ХМАО экс-главу поселка будут судить за стрельбу из-за бойфренда дочери

Уголовное дело в отношении бывшего главы поселка Куминский Сергея Грубцова, устроившего стрельбу после конфликта из-за отношений дочери, направлено в суд. Об этом сообщается на сайте суда.
«Судебное заседание по избранию меры пресечения для Грубцова Сергея Анатольевича назначено на 10 октября 2025 года», — следует из материалов.
Экс-чиновнику вменяют семь статей, включая покушение на убийство, насилие в отношении полицейского, незаконное проникновение в жилище, угрозу убийством и хулиганство.
По версии следствия, в декабре 2024 года Грубцов в состоянии опьянения ворвался с ружьем в частный дом, где требовал вывести к нему несовершеннолетнего парня своей дочери. Затем он открыл огонь по прибывшим полицейским.
Ранее URA.RU сообщало, что поводом для инцидента стали интимные видео с участием девушки, попавшие в сеть. Экс-мэру грозит до десяти лет лишения свободы.
