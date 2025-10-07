07 октября 2025

В ХМАО назвали подработки с самым быстрым ростом зарплат

Компании ХМАО резко повысили зарплаты на подработках
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Югре быстрее росли зарплаты в сфере торговли
В Югре быстрее росли зарплаты в сфере торговли Фото:

Быстрее всего зарплата на вакансиях с частичной занятостью в Югре росла в сфере торговли. В третьем квартале года средняя месячная оплата достигла почти 70 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«В третьем квартале лидером стала розничная и оптовая торговля. В среднем специалисты из этой сферы могли рассчитывать на 69 219 рублей в месяц (+52% год к году). На втором месте оказались телекоммуникации и связь — среднее предлагаемое вознаграждение специалистам в сфере составило 51 963 рублей в месяц (+40%)», — говорится в исследовании.

Среди профессиональных отраслей с быстрым ростом зарплат также оказалась архитектура и дизайн. На неполной занятости работники в среднем зарабатывали около 83 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом, зарплатная вилка выросла на 35%.

«Подработка становится все более популярным инструментом для бизнес-заказчиков. Она помогает гибко закрывать кадровые потребности и быстро реагировать на изменения рынка», — пояснил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Ранее URA.RU рассказывало, что одни из самых прибыльных вакансий с частичной занятостью в Югре предлагали стоматологам. По данным публикаций Head Hunter, работодатели обещали им более 200 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Быстрее всего зарплата на вакансиях с частичной занятостью в Югре росла в сфере торговли. В третьем квартале года средняя месячная оплата достигла почти 70 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито». «В третьем квартале лидером стала розничная и оптовая торговля. В среднем специалисты из этой сферы могли рассчитывать на 69 219 рублей в месяц (+52% год к году). На втором месте оказались телекоммуникации и связь — среднее предлагаемое вознаграждение специалистам в сфере составило 51 963 рублей в месяц (+40%)», — говорится в исследовании. Среди профессиональных отраслей с быстрым ростом зарплат также оказалась архитектура и дизайн. На неполной занятости работники в среднем зарабатывали около 83 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом, зарплатная вилка выросла на 35%. «Подработка становится все более популярным инструментом для бизнес-заказчиков. Она помогает гибко закрывать кадровые потребности и быстро реагировать на изменения рынка», — пояснил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин. Ранее URA.RU рассказывало, что одни из самых прибыльных вакансий с частичной занятостью в Югре предлагали стоматологам. По данным публикаций Head Hunter, работодатели обещали им более 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...