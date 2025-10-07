В ХМАО назвали подработки с самым быстрым ростом зарплат

Быстрее всего зарплата на вакансиях с частичной занятостью в Югре росла в сфере торговли. В третьем квартале года средняя месячная оплата достигла почти 70 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«В третьем квартале лидером стала розничная и оптовая торговля. В среднем специалисты из этой сферы могли рассчитывать на 69 219 рублей в месяц (+52% год к году). На втором месте оказались телекоммуникации и связь — среднее предлагаемое вознаграждение специалистам в сфере составило 51 963 рублей в месяц (+40%)», — говорится в исследовании.
Среди профессиональных отраслей с быстрым ростом зарплат также оказалась архитектура и дизайн. На неполной занятости работники в среднем зарабатывали около 83 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом, зарплатная вилка выросла на 35%.
«Подработка становится все более популярным инструментом для бизнес-заказчиков. Она помогает гибко закрывать кадровые потребности и быстро реагировать на изменения рынка», — пояснил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.
Ранее URA.RU рассказывало, что одни из самых прибыльных вакансий с частичной занятостью в Югре предлагали стоматологам. По данным публикаций Head Hunter, работодатели обещали им более 200 тысяч рублей.
