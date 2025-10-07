В ХМАО суд заставил больницу бесплатно вставить зубы инвалиду

Югорский районный суд защитил права инвалида, которому городская больница отказалась проводить льготное зубопротезирование. Медучреждение пыталось оспорить решение в апелляционной инстанции, но оно было оставлено в силе, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
«Суд первой инстанции, исследовав материалы дела, пришёл к выводу о незаконности действий медицинского учреждения. Установлено, что законодательство не предусматривает обязательной постоянной регистрации для получения указанной меры социальной поддержки», — сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Медучреждение мотивировало отказ тем, что у истца долгое время не было официальной регистрации на территории региона. Однако суд установил, что мужчина проживает на территории Югорска с 2008 года, имеет статус инвалидности с 2009-го и временную регистрацию до 2025 года. Апелляционный суд подтвердил законность решения районной инстанции. Югорская городская больница обязана обеспечить инвалида бесплатными зубными протезами.
