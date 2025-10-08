Житель ХМАО пожаловался на отравление в популярной сети фастфуда

Житель Сургута отравился после завтрака в сети фастфуда «Вкусно и точка». Жалобный отзыв мужчина написал в приложении 2gis.
«Мы с моей женой купили на завтрак три макмаффина. Покушали, и спустя три часа начался ад. Дикая диарея, высокая температура, многократная рвота. Вызвали скорую, были сданы анализы, слава богу нет никаких инфекций, но было выявлено пищевое отравление», — написал югорчанин в приложении.
Югорчанин намерен писать письмо в Роспотребнадзор. Другие клиенты в комментариях жалуются на хрящи и кости в еде, долгое обслуживание и хамское поведение персонала.
URA.RU направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответ не поступил.
