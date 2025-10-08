Житель ХМАО пожаловался на отравление в популярной сети фастфуда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сургутянин отравился, позавтракав в популярной сети фастфуда
Сургутянин отравился, позавтракав в популярной сети фастфуда Фото:

Житель Сургута отравился после завтрака в сети фастфуда «Вкусно и точка». Жалобный отзыв мужчина написал в приложении 2gis.

«Мы с моей женой купили на завтрак три макмаффина. Покушали, и спустя три часа начался ад. Дикая диарея, высокая температура, многократная рвота. Вызвали скорую, были сданы анализы, слава богу нет никаких инфекций, но было выявлено пищевое отравление», — написал югорчанин в приложении.

Югорчанин намерен писать письмо в Роспотребнадзор. Другие клиенты в комментариях жалуются на хрящи и кости в еде, долгое обслуживание и хамское поведение персонала.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Сургута отравился после завтрака в сети фастфуда «Вкусно и точка». Жалобный отзыв мужчина написал в приложении 2gis. «Мы с моей женой купили на завтрак три макмаффина. Покушали, и спустя три часа начался ад. Дикая диарея, высокая температура, многократная рвота. Вызвали скорую, были сданы анализы, слава богу нет никаких инфекций, но было выявлено пищевое отравление», — написал югорчанин в приложении. Югорчанин намерен писать письмо в Роспотребнадзор. Другие клиенты в комментариях жалуются на хрящи и кости в еде, долгое обслуживание и хамское поведение персонала. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...