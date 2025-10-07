Потерявшийся школьник из ХМАО нашелся в Тюмени

Пропавший школьник из Пыть-Яха был найден в Тюмени
Потерявшийся школьник из Пыть-Яха был найден в Тюмени. За ним выехал отец, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Ребенок найден в Тюмени, за ним выехал отец. С подростком работают сотрудники ПДН», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе пропал 12-летний школьник. Мальчик вышел из школы №6 и не дошел до дома.
