07 октября 2025

Потерявшийся школьник из ХМАО нашелся в Тюмени

Пропавший школьник из Пыть-Яха был найден в Тюмени
Пропавший школьник из Пыть-Яха был найден в Тюмени

Потерявшийся школьник из Пыть-Яха был найден в Тюмени. За ним выехал отец, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Ребенок найден в Тюмени, за ним выехал отец. С подростком работают сотрудники ПДН», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе пропал 12-летний школьник. Мальчик вышел из школы №6 и не дошел до дома.

