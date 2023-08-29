В 2024 году школьников Сургута начнут обучать управлению беспилотниками. Об этом URA.RU сообщила директор городского департамента образования Ирина Замятина.
«Изучение беспилотных летательных аппаратов начнут в следующем году. С 1 сентября 2024 года уже пойдет новый курс», — сообщила Замятина.
Запустить обучение в школах с этого года не получилось из-за отсутствия необходимого оборудования. А изучать предмет без практики педагоги не рискнули. «Теория без практики — это результат не совсем желаемый. Поэтому образовательные учреждения с 1 сентября 2024 года будут обеспечивать всем необходимым оборудованием. Это как с предметами Химия, Физика. Теория без опытов или лабораторных исследований — нулевой результат», — добавила Замятина.
Ранее URA.RU сообщало, что выпускников школ Сургута вербуют в военные училища. Будущим студентам обещают бесплатное проживание, увеличенную стипендию, работу после окончания вуза и еще ряд социальных бонусов.
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