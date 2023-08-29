29 августа 2023

Школьников Сургута начнут обучать управлению беспилотниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Инновационный кластер "Ломоносов". Москва, бпла, беспилотник, коптер,  дрон
Обучение начнется с 1 сентября 2024 года Фото:

В 2024 году школьников Сургута начнут обучать управлению беспилотниками. Об этом URA.RU сообщила директор городского департамента образования Ирина Замятина.

«Изучение беспилотных летательных аппаратов начнут в следующем году. С 1 сентября 2024 года уже пойдет новый курс», — сообщила Замятина.

Запустить обучение в школах с этого года не получилось из-за отсутствия необходимого оборудования. А изучать предмет без практики педагоги не рискнули. «Теория без практики — это результат не совсем желаемый. Поэтому образовательные учреждения с 1 сентября 2024 года будут обеспечивать всем необходимым оборудованием. Это как с предметами Химия, Физика. Теория без опытов или лабораторных исследований — нулевой результат», — добавила Замятина.

Ранее URA.RU сообщало, что выпускников школ Сургута вербуют в военные училища. Будущим студентам обещают бесплатное проживание, увеличенную стипендию, работу после окончания вуза и еще ряд социальных бонусов.

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В 2024 году школьников Сургута начнут обучать управлению беспилотниками. Об этом URA.RU сообщила директор городского департамента образования Ирина Замятина. «Изучение беспилотных летательных аппаратов начнут в следующем году. С 1 сентября 2024 года уже пойдет новый курс», — сообщила Замятина. Запустить обучение в школах с этого года не получилось из-за отсутствия необходимого оборудования. А изучать предмет без практики педагоги не рискнули. «Теория без практики — это результат не совсем желаемый. Поэтому образовательные учреждения с 1 сентября 2024 года будут обеспечивать всем необходимым оборудованием. Это как с предметами Химия, Физика. Теория без опытов или лабораторных исследований — нулевой результат», — добавила Замятина. Ранее URA.RU сообщало, что выпускников школ Сургута вербуют в военные училища. Будущим студентам обещают бесплатное проживание, увеличенную стипендию, работу после окончания вуза и еще ряд социальных бонусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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