Жители Тюмени пожаловались на задержку рейса в Москве

Тюменцам компенсировали задержку рейса едой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменцы пожаловались, что в Москве из-за тумана два раза перенесли рейс авиакомпании «Аэрофлот», который следует до Тюмени. Людям из-за этого пришлось спать на лавках в зале ожидания. Об этом рассказал пассажир самолета журналисту URA.RU.

«Самолет рейса SU-1502 Москва — Тюмень должен был вылететь в 23:40, однако его задержали из-за тумана. Сначала рейс перенесли на четыре часа утра по Москве, потом продлили до шести. Всем пассажирам пришлось спать на лавках в зале ожидания, хотя можно было выделить комнаты для отдыха. В итоге в качестве компенсации дали всем ваучеры на питание», — рассказал пассажир журналисту URA.RU.

По его словам, несмотря на то, что самолет уже должен был вылететь в Тюмень, пассажиров все еще не приглашали на борт. Сейчас они находятся в аэропорту и не знают, когда смогут улететь домой, так как им ничего не говорят.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Шереметьево. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень ночью 31 августа окутал плотный густой туман. Из-за этого в аэропортах начали массово задерживать рейсы самолетов на прилет и вылет из города. Кроме того, как писал telegram-канал Baza утром 31 августа, в московских аэропортах Домодедово и Внуково ввели режим «Ковер». Во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район. По предварительным данным, из-за такого режима в общей сложности задержано более 40 рейсов.