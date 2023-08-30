30 августа 2023

Жители Тюмени пожаловались на задержку рейса в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэрофлот, аэродром, шереметьево, отдых, самолет, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Тюменцам компенсировали задержку рейса едой Фото:

Тюменцы пожаловались, что в Москве из-за тумана два раза перенесли рейс авиакомпании «Аэрофлот», который следует до Тюмени. Людям из-за этого пришлось спать на лавках в зале ожидания. Об этом рассказал пассажир самолета журналисту URA.RU.

«Самолет рейса SU-1502 Москва — Тюмень должен был вылететь в 23:40, однако его задержали из-за тумана. Сначала рейс перенесли на четыре часа утра по Москве, потом продлили до шести. Всем пассажирам пришлось спать на лавках в зале ожидания, хотя можно было выделить комнаты для отдыха. В итоге в качестве компенсации дали всем ваучеры на питание», — рассказал пассажир журналисту URA.RU.

По его словам, несмотря на то, что самолет уже должен был вылететь в Тюмень, пассажиров все еще не приглашали на борт. Сейчас они находятся в аэропорту и не знают, когда смогут улететь домой, так как им ничего не говорят.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Шереметьево. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень ночью 31 августа окутал плотный густой туман. Из-за этого в аэропортах начали массово задерживать рейсы самолетов на прилет и вылет из города. Кроме того, как писал telegram-канал Baza утром 31 августа, в московских аэропортах Домодедово и Внуково ввели режим «Ковер». Во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район. По предварительным данным, из-за такого режима в общей сложности задержано более 40 рейсов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменцы пожаловались, что в Москве из-за тумана два раза перенесли рейс авиакомпании «Аэрофлот», который следует до Тюмени. Людям из-за этого пришлось спать на лавках в зале ожидания. Об этом рассказал пассажир самолета журналисту URA.RU. «Самолет рейса SU-1502 Москва — Тюмень должен был вылететь в 23:40, однако его задержали из-за тумана. Сначала рейс перенесли на четыре часа утра по Москве, потом продлили до шести. Всем пассажирам пришлось спать на лавках в зале ожидания, хотя можно было выделить комнаты для отдыха. В итоге в качестве компенсации дали всем ваучеры на питание», — рассказал пассажир журналисту URA.RU. По его словам, несмотря на то, что самолет уже должен был вылететь в Тюмень, пассажиров все еще не приглашали на борт. Сейчас они находятся в аэропорту и не знают, когда смогут улететь домой, так как им ничего не говорят. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу аэропорта Шереметьево. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что Тюмень ночью 31 августа окутал плотный густой туман. Из-за этого в аэропортах начали массово задерживать рейсы самолетов на прилет и вылет из города. Кроме того, как писал telegram-канал Baza утром 31 августа, в московских аэропортах Домодедово и Внуково ввели режим «Ковер». Во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район. По предварительным данным, из-за такого режима в общей сложности задержано более 40 рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...