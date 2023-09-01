Двух пострадавших госпитализировали, отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге возле торгово-развлекательного центра «Дирижабль» байкер врезался в фургон. В результате столкновения мотоцикл загорелся.
«Байкер на полной скорости влетел в фургон возле „Дирижабля“. Мужчина за рулем фургона выезжал со двора, не заметив мотоцикл. От столкновения байк загорелся», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что на мотоцикле ехали два человека, после происшествия их госпитализировали.
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