01 сентября 2023

В Екатеринбурге загорелся мотоцикл после ДТП с фургоном. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, пожарный шланг, огонь
Двух пострадавших госпитализировали, отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото:

В Екатеринбурге возле торгово-развлекательного центра «Дирижабль» байкер врезался в фургон. В результате столкновения мотоцикл загорелся.

«Байкер на полной скорости влетел в фургон возле „Дирижабля“. Мужчина за рулем фургона выезжал со двора, не заметив мотоцикл. От столкновения байк загорелся», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что на мотоцикле ехали два человека, после происшествия их госпитализировали.

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В Екатеринбурге возле торгово-развлекательного центра «Дирижабль» байкер врезался в фургон. В результате столкновения мотоцикл загорелся. «Байкер на полной скорости влетел в фургон возле „Дирижабля“. Мужчина за рулем фургона выезжал со двора, не заметив мотоцикл. От столкновения байк загорелся», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что на мотоцикле ехали два человека, после происшествия их госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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