В Екатеринбурге загорелся мотоцикл после ДТП с фургоном. Видео

02 сентября 2023 в 22:04 Размер текста - 17 +

Двух пострадавших госпитализировали, отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге возле торгово-развлекательного центра «Дирижабль» байкер врезался в фургон. В результате столкновения мотоцикл загорелся. «Байкер на полной скорости влетел в фургон возле „Дирижабля“. Мужчина за рулем фургона выезжал со двора, не заметив мотоцикл. От столкновения байк загорелся», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что на мотоцикле ехали два человека, после происшествия их госпитализировали.

В Екатеринбурге возле торгово-развлекательного центра «Дирижабль» байкер врезался в фургон. В результате столкновения мотоцикл загорелся. «Байкер на полной скорости влетел в фургон возле „Дирижабля“. Мужчина за рулем фургона выезжал со двора, не заметив мотоцикл. От столкновения байк загорелся», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что на мотоцикле ехали два человека, после происшествия их госпитализировали.