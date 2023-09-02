В Тюмени в ночной аварии пострадали 12 человек, половина из них дети. Фото, видео

03 сентября 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

В Тюмени из-за аварии пострадали шесть детей Фото: Анна Майорова © URA.RU На окружной дороге Тюмени в районе пересечения с улицы Авторемонтной ночью столкнулись две машины. В аварии пострадали 12 человек, шестеро из них — дети. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «Ночью столкнулись Toyota и Opel. Предварительно, водитель Toyota не пропустил вторую иномарку, выезжая со второстепенной дороги. В Toyota ехала многодетная семья с четырьмя дочками четырех лет, 12 лет и двойняшками семи лет. Дети были пристегнуты ремнями безопасности, младший ребенок перевозился в детском кресле. Дети и родители получили легкие повреждения. В Opel ранены четыре взрослых и двое мальчиков девяти и шести лет. Младший ребенок перевозился в бустере, старший — с использованием ремня безопасности», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам пресс-службы ведомства, по предварительной информации, никто из пострадавших не был госпитализирован. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

На окружной дороге Тюмени в районе пересечения с улицы Авторемонтной ночью столкнулись две машины. В аварии пострадали 12 человек, шестеро из них — дети. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «Ночью столкнулись Toyota и Opel. Предварительно, водитель Toyota не пропустил вторую иномарку, выезжая со второстепенной дороги. В Toyota ехала многодетная семья с четырьмя дочками четырех лет, 12 лет и двойняшками семи лет. Дети были пристегнуты ремнями безопасности, младший ребенок перевозился в детском кресле. Дети и родители получили легкие повреждения. В Opel ранены четыре взрослых и двое мальчиков девяти и шести лет. Младший ребенок перевозился в бустере, старший — с использованием ремня безопасности», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам пресс-службы ведомства, по предварительной информации, никто из пострадавших не был госпитализирован. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.