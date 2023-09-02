02 сентября 2023
01 сентября 2023

В Тюмени в ночной аварии пострадали 12 человек, половина из них дети. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени из-за аварии пострадали шесть детей Фото:

На окружной дороге Тюмени в районе пересечения с улицы Авторемонтной ночью столкнулись две машины. В аварии пострадали 12 человек, шестеро из них — дети. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«Ночью столкнулись Toyota и Opel. Предварительно, водитель Toyota не пропустил вторую иномарку, выезжая со второстепенной дороги. В Toyota ехала многодетная семья с четырьмя дочками четырех лет, 12 лет и двойняшками семи лет. Дети были пристегнуты ремнями безопасности, младший ребенок перевозился в детском кресле. Дети и родители получили легкие повреждения. В Opel ранены четыре взрослых и двое мальчиков девяти и шести лет. Младший ребенок перевозился в бустере, старший — с использованием ремня безопасности», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По словам пресс-службы ведомства, по предварительной информации, никто из пострадавших не был госпитализирован. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

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На окружной дороге Тюмени в районе пересечения с улицы Авторемонтной ночью столкнулись две машины. В аварии пострадали 12 человек, шестеро из них — дети. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «Ночью столкнулись Toyota и Opel. Предварительно, водитель Toyota не пропустил вторую иномарку, выезжая со второстепенной дороги. В Toyota ехала многодетная семья с четырьмя дочками четырех лет, 12 лет и двойняшками семи лет. Дети были пристегнуты ремнями безопасности, младший ребенок перевозился в детском кресле. Дети и родители получили легкие повреждения. В Opel ранены четыре взрослых и двое мальчиков девяти и шести лет. Младший ребенок перевозился в бустере, старший — с использованием ремня безопасности», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам пресс-службы ведомства, по предварительной информации, никто из пострадавших не был госпитализирован. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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