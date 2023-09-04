В Сургуте родители запрещают школьникам ходить на концерт скандальной певицы

Родители из Сургута посчитали Алену Швец «безнравственной» певицей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители из Сургута запрещают школьникам покупать билеты на концерт скандальной певицы Алены Швец. Они считают, что молодежная звезда навязывает детям неправильные ценности. Об этом URA.RU сообщила жительница Сургута.

Обеспокоенные родители критикуют приезжих молодежных звезд, которые якобы подают детям плохой пример. Взрослые запрещают школьникам ходить на концерт «безнравственной» певицы Алены Швец, которую проверяют на пропаганду сексуальных меньшинств по инициативе общественного движения «Зов Народа». Активисты считают, что в песнях Швец присутствует ненормативная лексика, пропагандируется употребление алкоголя и насилие.

В Сургуте концерт Алены Швец запланирован на 7 октября в развлекательном центре «Вавилон». Организаторы обещают особенную программу с живым звуком и декорациями.

«Школьники нынче фанатеют от сомнительных молодежных певиц и с криками просятся на их концерты. Адекватные родители не позволят своим детям пойти на концерт некой Алены Швец, которая пропагандирует ценности сексуальных меньшинств и злоупотребляет алкоголем», — рассказала сургутянка.

Однако некоторые родители разделяют молодежные тренды в музыкальной индустрии и не против посещения подобных концертов. «Мы с сыном вместе пойдем на концерт Мейби Бейби, потому что мама сама ее фанатка. Если сравнить молодежные концерты с песнями из 90-х, так в то время и нецензурных выражений, и пропаганды алкоголя в разы больше было», — прокомментировала собеседница в чате «РодКом86 Сургут» в мессенджере Viber.

За разъяснениями журналист агентства обратился к концертному директору Алены Швец. В ходе беседы с URA.RU представитель заявил, что не будет комментировать эту ситуацию.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте родителям предлагают заказать Барби на детский праздник. Организацией трендовых праздников в городе занимается «Парк аттракционов».