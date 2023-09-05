В Екатеринбурге назвали дату запуска трамвая в Академическом

В Екатеринбурге трамвай из Академического пойдет в ноябре
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Вечер на Макаровском мосту. Екатеринбург, такси, макаровский мост, общественный транспорт, город екатеринбург, трамвай, ситимобил
Трамвайную линию будут пока тестировать Фото:

Жители района Академический в Екатеринбурге смогут ездить на трамвае через два месяца, то есть ориентировочно в ноябре. Техническое открытие состоится завтра, 6 сентября, после этого начнутся испытания, а следом трамвайную ветку запустят полноценно. Об этом мэр города Алексей Орлов заявил в прямом эфире «Четвертого канала».

«Эксплуатация ветки начнется уже с завтрашнего дня, [обкатка займет] примерно два месяца. После этого начнется уже полноценная эксплуатация, и жители Академического получат возможность пользоваться трамваем», — заявил Орлов. Трамвай пойдет из Академического в ЦПКиО имени Маяковского по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Белореченская, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Тверитина и Мичурина.

Проект строительства трамвайной линии жители Академического ждали давно — еще в 2019 году горожане сами одобрили проект на общественных обсуждениях. Строительство начали в 2021 году, стоимость проекта составила около 2 млрд 400 млн рублей. Запуск трамвая обещали еще в августе 2023 года, но сроки немного сдвинулись.

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Жители района Академический в Екатеринбурге смогут ездить на трамвае через два месяца, то есть ориентировочно в ноябре. Техническое открытие состоится завтра, 6 сентября, после этого начнутся испытания, а следом трамвайную ветку запустят полноценно. Об этом мэр города Алексей Орлов заявил в прямом эфире «Четвертого канала». «Эксплуатация ветки начнется уже с завтрашнего дня, [обкатка займет] примерно два месяца. После этого начнется уже полноценная эксплуатация, и жители Академического получат возможность пользоваться трамваем», — заявил Орлов. Трамвай пойдет из Академического в ЦПКиО имени Маяковского по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Белореченская, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Тверитина и Мичурина. Проект строительства трамвайной линии жители Академического ждали давно — еще в 2019 году горожане сами одобрили проект на общественных обсуждениях. Строительство начали в 2021 году, стоимость проекта составила около 2 млрд 400 млн рублей. Запуск трамвая обещали еще в августе 2023 года, но сроки немного сдвинулись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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