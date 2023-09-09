Тюменцев зовут упаковывать икру в Калужскую область

10 сентября 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

Сотрудник должен будет упаковывать морепродукты на пищевом комбинате в Калужской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Тюмени зовут работать упаковщиками морепродуктов в Калужской области. Работодатель обещает платить за вахту в 60 дней 160 тысяч рублей. Информация размещена на платформе «Авито». «В Тюмени ищут упаковщиков рыбы, икры и креветок для работы вахтовым методом на пищевой комбинат в Калужскую область. Сотруднику нужно будет упаковывать, фасовать и стикировать морепродукты. За вахту в 60 дней заплатят 160 тысяч рублей», — написано в объявлении. По словам работодателя, проезд, а также проживание и питание оплачиваются компанией. Еще сотруднику предоставят бесплатную спецодежду. График работы 6/1 по 11 часов. Выходной обговаривается с мастером. Ранее тюменцев звали работать упаковщиками конфет в Москву. За одну смену сотруднику были готовы платить до 5200 рублей. По словам работодателя, на должность брали людей без опыта. Сотруднику обещали провести необходимое обучение.

Жителей Тюмени зовут работать упаковщиками морепродуктов в Калужской области. Работодатель обещает платить за вахту в 60 дней 160 тысяч рублей. Информация размещена на платформе «Авито». «В Тюмени ищут упаковщиков рыбы, икры и креветок для работы вахтовым методом на пищевой комбинат в Калужскую область. Сотруднику нужно будет упаковывать, фасовать и стикировать морепродукты. За вахту в 60 дней заплатят 160 тысяч рублей», — написано в объявлении. По словам работодателя, проезд, а также проживание и питание оплачиваются компанией. Еще сотруднику предоставят бесплатную спецодежду. График работы 6/1 по 11 часов. Выходной обговаривается с мастером. Ранее тюменцев звали работать упаковщиками конфет в Москву. За одну смену сотруднику были готовы платить до 5200 рублей. По словам работодателя, на должность брали людей без опыта. Сотруднику обещали провести необходимое обучение.