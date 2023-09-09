09 сентября 2023
08 сентября 2023

Тюменцев зовут упаковывать икру в Калужскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областная агропромышленная выставка «АГРО-2019». Продукты питания. Челябинск, продукты, копченая рыба, еда, потребительская корзина
Сотрудник должен будет упаковывать морепродукты на пищевом комбинате в Калужской области Фото:

Жителей Тюмени зовут работать упаковщиками морепродуктов в Калужской области. Работодатель обещает платить за вахту в 60 дней 160 тысяч рублей. Информация размещена на платформе «Авито».

«В Тюмени ищут упаковщиков рыбы, икры и креветок для работы вахтовым методом на пищевой комбинат в Калужскую область. Сотруднику нужно будет упаковывать, фасовать и стикировать морепродукты. За вахту в 60 дней заплатят 160 тысяч рублей», — написано в объявлении.

По словам работодателя, проезд, а также проживание и питание оплачиваются компанией. Еще сотруднику предоставят бесплатную спецодежду. График работы 6/1 по 11 часов. Выходной обговаривается с мастером.

Ранее тюменцев звали работать упаковщиками конфет в Москву. За одну смену сотруднику были готовы платить до 5200 рублей. По словам работодателя, на должность брали людей без опыта. Сотруднику обещали провести необходимое обучение.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Тюмени зовут работать упаковщиками морепродуктов в Калужской области. Работодатель обещает платить за вахту в 60 дней 160 тысяч рублей. Информация размещена на платформе «Авито». «В Тюмени ищут упаковщиков рыбы, икры и креветок для работы вахтовым методом на пищевой комбинат в Калужскую область. Сотруднику нужно будет упаковывать, фасовать и стикировать морепродукты. За вахту в 60 дней заплатят 160 тысяч рублей», — написано в объявлении. По словам работодателя, проезд, а также проживание и питание оплачиваются компанией. Еще сотруднику предоставят бесплатную спецодежду. График работы 6/1 по 11 часов. Выходной обговаривается с мастером. Ранее тюменцев звали работать упаковщиками конфет в Москву. За одну смену сотруднику были готовы платить до 5200 рублей. По словам работодателя, на должность брали людей без опыта. Сотруднику обещали провести необходимое обучение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...