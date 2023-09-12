Застройщики ХМАО грозятся поднять цены на новостройки из-за дефицита мигрантов

Застройщики грозятся поднять цены на новостройки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе строительные компании допускают повышение стоимости жилья в новостройках. Застройщики грозятся поднять цены из-за нехватки мигрантов на рынке труда, которые занимают большинство рабочих позиций. Об этом URA.RU рассказал источник в одной из югорских строительных компаний.

«Такая тенденция сейчас везде, у всех цены поднимаются. И если сейчас мы покупаем материалы по новым ценам, и продавать по старым ценам возможности нет, то также есть проблема с работниками. Рабочие специальности в основном занимают мигранты, но сейчас на рынке труда появилась их нехватка. В связи с этим и цена за труд меняется, и общая стоимость жилья тоже растет», — поясняет источник.

Согласно данным открытой статистики сервиса HeadHunter, за последний месяц сфера строительства и недвижимости в Югре получила индекс 3.0, что подтверждает дефицит работников. При этом по сравнению с прошлым годом число югорчан, которые ищут работу в отрасли, снизилось на 5%, а запрос работодателей вырос на 23%.

«Наблюдается не только дефицит рабочих, но и нехватка высококвалифицированных кадров. Эта проблема ощущается уже несколько лет, если не десятилетий. Но, безусловно, за последний год привлекательность российского рынка труда в строительной отрасли для иностранцев снизилась. Появился определенный отток мигрантов, занятых ранее на наших стройках», — комментирует ситуацию эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан.

Чтобы вернуть работников, застройщикам необходимо, в том числе, повышать оплату их труда. При этом дефицит кадров, по словам эксперта, лишь одна из причин повышения стоимости нового жилья. «Согласно последним данным „Союза инженеров — сметчиков“, в Югре стоимость строительства квадратного метра общей площади квартир жилых домов массового спроса за год с 3 квартала 2022 года по 3 квартал 2023 года выросла почти на 15% — до 92 368 рублей за квадратный метр. При таком росте себестоимости застройщики не могут оставлять цены на прежнем уровне», — добавляет Чабан.