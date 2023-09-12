В ХМАО будут снимать мультиформатный проект о Рахманинове

Проект планирует снимать основатель KD Studios Фото: Размик Закарян © URA.RU

Продюсер Евгений Мелентьев планирует снять в ХМАО часть мультиформатного проекта о Рахманинове. В рамках проекта будет снят сериал и фильм о русском композиторе сообщила URA.RU вице-губернатор округа Елена Шумакова.

«Сегодня на Восточном экономическом форме на панельной дискуссии, посвященной развитию кинематографа, Евгений Мелентьев как раз презентовал свой проект, который он собирается делать по Рахманинову. Он озвучил, что часть проекта планирует снимать на территории региона», — сообщила Шумакова.

Кроме этого, в рамках проекта создадут сайт о русском композиторе. Также в округе планируют создание киноальманаха об аборигенах Югры. Документальный проект расскажет об истории и культуре малочисленных народов Севера.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила об ажиотаже вокруг идеи о съемках кино в округе. Об этом она рассказала во время пресс-подхода на церемонии открытия кинофестиваля «Дух огня».