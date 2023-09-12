Irish Times: украинским беженцам пришли фейковые повестки в армию

Беженцам из Украины, которые находятся в Ирландии, пришли фейковые повестки. В них украинцев обязывают вернуться на родину и вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Irish Times.
«Некоторым украинским мужчинам в Ирландии были присланы поддельные письма якобы от Министерства юстиции. В них утверждалось, что были направлены запросы об экстрадиции для возвращения беженцев в Украину и прохождения службы в вооруженных силах», —
Письма начали приходить беженцам 7 сентября. При этом точное количество таких фейковых повесток и кто их отправил неизвестно. В Минюсте Ирландии подтвердили, что эти письма поддельные.
Ранее украинским беженцам, которые находятся в Великобритании начали приходить повестки на вступление в ряды ВСУ. Такие письма отправляло украинское посольство, передавало RT.
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