12 сентября 2023

Irish Times: украинским беженцам пришли фейковые повестки в армию

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, эвакуация, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, беженцы, раздача, бутылка воды, гуманитарка
Украинские беженцы начали получать повестки в Ирландии, сообщает Irish Times Фото:
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Беженцам из Украины, которые находятся в Ирландии, пришли фейковые повестки. В них украинцев обязывают вернуться на родину и вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Irish Times.

«Некоторым украинским мужчинам в Ирландии были присланы поддельные письма якобы от Министерства юстиции. В них утверждалось, что были направлены запросы об экстрадиции для возвращения беженцев в Украину и прохождения службы в вооруженных силах», — говорится в материале.

Письма начали приходить беженцам 7 сентября. При этом точное количество таких фейковых повесток и кто их отправил неизвестно. В Минюсте Ирландии подтвердили, что эти письма поддельные.

Ранее украинским беженцам, которые находятся в Великобритании начали приходить повестки на вступление в ряды ВСУ. Такие письма отправляло украинское посольство, передавало RT.

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Беженцам из Украины, которые находятся в Ирландии, пришли фейковые повестки. В них украинцев обязывают вернуться на родину и вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Irish Times. «Некоторым украинским мужчинам в Ирландии были присланы поддельные письма якобы от Министерства юстиции. В них утверждалось, что были направлены запросы об экстрадиции для возвращения беженцев в Украину и прохождения службы в вооруженных силах», — говорится в материале. Письма начали приходить беженцам 7 сентября. При этом точное количество таких фейковых повесток и кто их отправил неизвестно. В Минюсте Ирландии подтвердили, что эти письма поддельные. Ранее украинским беженцам, которые находятся в Великобритании начали приходить повестки на вступление в ряды ВСУ. Такие письма отправляло украинское посольство, передавало RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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