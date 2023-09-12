Irish Times: украинским беженцам пришли фейковые повестки в армию

13 сентября 2023 в 01:44 Размер текста - 17 +

Украинские беженцы начали получать повестки в Ирландии, сообщает Irish Times Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беженцам из Украины, которые находятся в Ирландии, пришли фейковые повестки. В них украинцев обязывают вернуться на родину и вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Irish Times. «Некоторым украинским мужчинам в Ирландии были присланы поддельные письма якобы от Министерства юстиции. В них утверждалось, что были направлены запросы об экстрадиции для возвращения беженцев в Украину и прохождения службы в вооруженных силах», — говорится в материале. Письма начали приходить беженцам 7 сентября. При этом точное количество таких фейковых повесток и кто их отправил неизвестно. В Минюсте Ирландии подтвердили, что эти письма поддельные. Ранее украинским беженцам, которые находятся в Великобритании начали приходить повестки на вступление в ряды ВСУ. Такие письма отправляло украинское посольство, передавало RT.

Беженцам из Украины, которые находятся в Ирландии, пришли фейковые повестки. В них украинцев обязывают вернуться на родину и вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Irish Times. «Некоторым украинским мужчинам в Ирландии были присланы поддельные письма якобы от Министерства юстиции. В них утверждалось, что были направлены запросы об экстрадиции для возвращения беженцев в Украину и прохождения службы в вооруженных силах», — говорится в материале. Письма начали приходить беженцам 7 сентября. При этом точное количество таких фейковых повесток и кто их отправил неизвестно. В Минюсте Ирландии подтвердили, что эти письма поддельные. Ранее украинским беженцам, которые находятся в Великобритании начали приходить повестки на вступление в ряды ВСУ. Такие письма отправляло украинское посольство, передавало RT.