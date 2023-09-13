Челябинский жилой комплекс остался без электричества и воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, лампочка, тепло, электроэнергия, свет, коммунальные услуги, жкх, электричество, электрификация, руки
Авария на электросетях произошла в ЖК «Новое Поколение» Фото:

Жители жилого комплекса «Новое Поколение» в Челябинске 13 сентября остались без воды и электроэнергии из-за аварии. Ее устраняют, сообщили URA.RU в управляющей компании «Самоцвет».

«13 сентября было запланировано плановое отключение электроэнергии с 9:00 до 12:00 в домах жилого комплекса „Новое Поколение“. Но в пять утра произошел скачок напряжения. Причину аварии уже выяснили. Сегодня до 17:00 проблему должны устранить», — пояснил диспетчер управляющей компании.

Из-за аварии без водо- и электроснабжения остались дома по улицам Хариса Юсупова, Маршала Чуйкова и Краснопольскому проспекту. Об отсутствии воды и света в домах стало известно от читателя URA.RU.

«С шести утра 13 сентября сидим без воды и электричества. У всех заготовки, холодильники размораживаются. В управляющей компании сказали, что на электросетях авария. Электронасос тоже отключен, поэтому воды нет. Резервный генератор включить не смогли», — сообщили читатель.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители жилого комплекса «Новое Поколение» в Челябинске 13 сентября остались без воды и электроэнергии из-за аварии. Ее устраняют, сообщили URA.RU в управляющей компании «Самоцвет». «13 сентября было запланировано плановое отключение электроэнергии с 9:00 до 12:00 в домах жилого комплекса „Новое Поколение“. Но в пять утра произошел скачок напряжения. Причину аварии уже выяснили. Сегодня до 17:00 проблему должны устранить», — пояснил диспетчер управляющей компании. Из-за аварии без водо- и электроснабжения остались дома по улицам Хариса Юсупова, Маршала Чуйкова и Краснопольскому проспекту. Об отсутствии воды и света в домах стало известно от читателя URA.RU. «С шести утра 13 сентября сидим без воды и электричества. У всех заготовки, холодильники размораживаются. В управляющей компании сказали, что на электросетях авария. Электронасос тоже отключен, поэтому воды нет. Резервный генератор включить не смогли», — сообщили читатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...