Челябинский жилой комплекс остался без электричества и воды

Авария на электросетях произошла в ЖК «Новое Поколение» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители жилого комплекса «Новое Поколение» в Челябинске 13 сентября остались без воды и электроэнергии из-за аварии. Ее устраняют, сообщили URA.RU в управляющей компании «Самоцвет».

«13 сентября было запланировано плановое отключение электроэнергии с 9:00 до 12:00 в домах жилого комплекса „Новое Поколение“. Но в пять утра произошел скачок напряжения. Причину аварии уже выяснили. Сегодня до 17:00 проблему должны устранить», — пояснил диспетчер управляющей компании.

Из-за аварии без водо- и электроснабжения остались дома по улицам Хариса Юсупова, Маршала Чуйкова и Краснопольскому проспекту. Об отсутствии воды и света в домах стало известно от читателя URA.RU.

«С шести утра 13 сентября сидим без воды и электричества. У всех заготовки, холодильники размораживаются. В управляющей компании сказали, что на электросетях авария. Электронасос тоже отключен, поэтому воды нет. Резервный генератор включить не смогли», — сообщили читатель.