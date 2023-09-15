В Нижневартовске нашли тело мужчины с седыми волосами. Фото

16 сентября 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске 9 сентября нашли тело неизвестного мужчины Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на улице Индустриальной,14 обнаружили тело неизвестного мужчины с седыми волосами. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут». «В Нижневартовске 9 сентября нашли тело мужчины. На вид он плотного телосложения, волосы седые, коротко стриженные усы и борода», — написал поисковый отряд в группе «ВКонтакте». Погибший мужчина был одет в черную олимпийку, камуфляжные штаны и черные тапки. Из особых примет у него в области большого пальца левой руки находится татуировка в виде скрипичного ключа.

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Индустриальной,14 обнаружили тело неизвестного мужчины с седыми волосами. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут». «В Нижневартовске 9 сентября нашли тело мужчины. На вид он плотного телосложения, волосы седые, коротко стриженные усы и борода», — написал поисковый отряд в группе «ВКонтакте». Погибший мужчина был одет в черную олимпийку, камуфляжные штаны и черные тапки. Из особых примет у него в области большого пальца левой руки находится татуировка в виде скрипичного ключа.