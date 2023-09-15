15 сентября 2023

В Нижневартовске нашли тело мужчины с седыми волосами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машины. Москва, карета скорой помощи, скорая помошь
В Нижневартовске 9 сентября нашли тело неизвестного мужчины Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Индустриальной,14 обнаружили тело неизвестного мужчины с седыми волосами. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут».

«В Нижневартовске 9 сентября нашли тело мужчины. На вид он плотного телосложения, волосы седые, коротко стриженные усы и борода», — написал поисковый отряд в группе «ВКонтакте».

Погибший мужчина был одет в черную олимпийку, камуфляжные штаны и черные тапки. Из особых примет у него в области большого пальца левой руки находится татуировка в виде скрипичного ключа.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) на улице Индустриальной,14 обнаружили тело неизвестного мужчины с седыми волосами. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут». «В Нижневартовске 9 сентября нашли тело мужчины. На вид он плотного телосложения, волосы седые, коротко стриженные усы и борода», — написал поисковый отряд в группе «ВКонтакте». Погибший мужчина был одет в черную олимпийку, камуфляжные штаны и черные тапки. Из особых примет у него в области большого пальца левой руки находится татуировка в виде скрипичного ключа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...