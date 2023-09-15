В Нижневартовске 9 сентября нашли тело неизвестного мужчины
В Нижневартовске (ХМАО) на улице Индустриальной,14 обнаружили тело неизвестного мужчины с седыми волосами. Об этом сообщил поисковый отряд «Азимут».
«В Нижневартовске 9 сентября нашли тело мужчины. На вид он плотного телосложения, волосы седые, коротко стриженные усы и борода», — написал поисковый отряд в группе «ВКонтакте».
Погибший мужчина был одет в черную олимпийку, камуфляжные штаны и черные тапки. Из особых примет у него в области большого пальца левой руки находится татуировка в виде скрипичного ключа.
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