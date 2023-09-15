15 сентября 2023

Сенатор из ХМАО объяснил, почему ищет помощника среди студенток

Сенатор из ХМАО Исаков ищет помощника среди студенток, чтобы учить всему с нуля
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, исаков эдуард
Исаков провел второй тур отбора на должность своего помощника Фото:

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пояснил, что ищет себе помощника среди студенток Югорского госуниверситета, потому что обучить нужного специалиста гораздо легче, чем переучивать. В соцсети политик сообщил, что провел второй тур отбора на должность.

«С утра в ханты-мансийском „Культштабе“ провел второй тур отбора на должность моего помощника среди студентов ЮГУ. Думаю, ни для кого не секрет, что помощников сенаторов никакие вузы не готовят. В любом случае придется учить (нового помощника — прим. URA.RU) тому, в чем он не компетентен. На мой взгляд, обучать гораздо легче, чем переучивать», — сообщил Исаков в своем telegram-канале.

Во время встречи с кандидатами политик объяснил специфику работы сенатора и его помощников. В беседе также обсудили разницу помощника на общественных началах от штатного помощника.

Ранее сообщалось, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков ищет в свой штат помощницу. На должность рассматриваются исключительно молодые студентки.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пояснил, что ищет себе помощника среди студенток Югорского госуниверситета, потому что обучить нужного специалиста гораздо легче, чем переучивать. В соцсети политик сообщил, что провел второй тур отбора на должность. «С утра в ханты-мансийском „Культштабе“ провел второй тур отбора на должность моего помощника среди студентов ЮГУ. Думаю, ни для кого не секрет, что помощников сенаторов никакие вузы не готовят. В любом случае придется учить (нового помощника — прим. URA.RU) тому, в чем он не компетентен. На мой взгляд, обучать гораздо легче, чем переучивать», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. Во время встречи с кандидатами политик объяснил специфику работы сенатора и его помощников. В беседе также обсудили разницу помощника на общественных началах от штатного помощника. Ранее сообщалось, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков ищет в свой штат помощницу. На должность рассматриваются исключительно молодые студентки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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