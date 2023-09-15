Сенатор из ХМАО объяснил, почему ищет помощника среди студенток

Сенатор из ХМАО Исаков ищет помощника среди студенток, чтобы учить всему с нуля

16 сентября 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Исаков провел второй тур отбора на должность своего помощника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пояснил, что ищет себе помощника среди студенток Югорского госуниверситета, потому что обучить нужного специалиста гораздо легче, чем переучивать. В соцсети политик сообщил, что провел второй тур отбора на должность. «С утра в ханты-мансийском „Культштабе“ провел второй тур отбора на должность моего помощника среди студентов ЮГУ. Думаю, ни для кого не секрет, что помощников сенаторов никакие вузы не готовят. В любом случае придется учить (нового помощника — прим. URA.RU) тому, в чем он не компетентен. На мой взгляд, обучать гораздо легче, чем переучивать», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. Во время встречи с кандидатами политик объяснил специфику работы сенатора и его помощников. В беседе также обсудили разницу помощника на общественных началах от штатного помощника. Ранее сообщалось, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков ищет в свой штат помощницу. На должность рассматриваются исключительно молодые студентки.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков пояснил, что ищет себе помощника среди студенток Югорского госуниверситета, потому что обучить нужного специалиста гораздо легче, чем переучивать. В соцсети политик сообщил, что провел второй тур отбора на должность. «С утра в ханты-мансийском „Культштабе“ провел второй тур отбора на должность моего помощника среди студентов ЮГУ. Думаю, ни для кого не секрет, что помощников сенаторов никакие вузы не готовят. В любом случае придется учить (нового помощника — прим. URA.RU) тому, в чем он не компетентен. На мой взгляд, обучать гораздо легче, чем переучивать», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. Во время встречи с кандидатами политик объяснил специфику работы сенатора и его помощников. В беседе также обсудили разницу помощника на общественных началах от штатного помощника. Ранее сообщалось, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков ищет в свой штат помощницу. На должность рассматриваются исключительно молодые студентки.