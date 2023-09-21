Пермячку будут судить за избиение собственных детей

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Уголовное дело уже направлено в суд Фото:

В Суксуне (Пермский край) будут судить мать за жестокое обращение со своими детьми. Женщина выпивала и систематически оскорбляла своих дочерей, избивала их и ограничивала в еде, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Прокуратура Суксунского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенного с жестоким обращением с несовершеннолетним)», — говорится на сайте. Уголовное дело уже направлено в местный суд для рассмотрения.

Систематические издевательства над детьми продолжались с апреля 2022 года по май 2023 года. Женщина не исполняла надлежащим образом обязательства по воспитанию детей и жестоко обращалась с ними. В частности, женщина оскорбляла дочерей, наносила им побои, не обеспечивала их необходимой одеждой и иногда не давала поесть. Также мать периодически выпивала при дочерях.

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В Суксуне (Пермский край) будут судить мать за жестокое обращение со своими детьми. Женщина выпивала и систематически оскорбляла своих дочерей, избивала их и ограничивала в еде, сообщается на сайте краевой прокуратуры. «Прокуратура Суксунского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенного с жестоким обращением с несовершеннолетним)», — говорится на сайте. Уголовное дело уже направлено в местный суд для рассмотрения. Систематические издевательства над детьми продолжались с апреля 2022 года по май 2023 года. Женщина не исполняла надлежащим образом обязательства по воспитанию детей и жестоко обращалась с ними. В частности, женщина оскорбляла дочерей, наносила им побои, не обеспечивала их необходимой одеждой и иногда не давала поесть. Также мать периодически выпивала при дочерях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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