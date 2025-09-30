Пермяк изрезал знакомой лицо, потому что та не хотела оставаться в гостях

Удалить шрамы от ножевых ранений женщине сможет только хирургическая операция
Визит в гости обернулся для жительницы Краснокамска (Пермский край) серьезными изменениями внешности. В конце осени 2024 года мужчина 1974 года рождения пригласил к себе домой свою давнюю знакомую. В ходе застолья оба распивали алкоголь. Когда женщина решила уйти, хозяин категорически воспротивился ее уходу.

«В коридоре между ними возник конфликт. Мужчина попытался отобрать у гостьи верхнюю одежду и не позволял ей покинуть квартиру. В дальнейшем никто не смог точно установить, в какой момент у женщины появился нож. После того как мужчина толкнул ее в грудь, она потеряла равновесие, упала, ударилась затылком и потеряла сознание», — сообщили URA.RU в пресс-службе Краснокамского городского суда.

Очнулась пострадавшая уже в медицинском учреждении — у нее были диагностированы сотрясение мозга, а также резаные раны лица и шеи. Позднее выяснилось, что телесные повреждения ей нанес хозяин квартиры

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью с необратимым обезображиванием лица. Краснокамский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием в ИК строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда — около 88 тысяч рублей. На данный момент приговор обжалуется в апелляционной инстанции.

