29 сентября 2025

В Пермском крае более 50 школ ушли на карантин из-за ОРВИ

Роспотребнадзор: в Пермском крае из-за ОРВИ на карантин ушли сотни классов
© Служба новостей «URA.RU»
Образовательные учреждения приняли решение о приостановке учебного процесса
Образовательные учреждения приняли решение о приостановке учебного процесса Фото:

В Пермском крае в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ принято решение о введении карантинных мер в 113 классах, расположенных в 56 школах. Руководство приостановило занятия с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекций. Об этом сообщает «Вести-Пермь» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. 

«За последнюю неделю отмечается начало сезонного подъема заболеваемости. Настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения учебных заведений при появлении признаков инфекционных заболеваний», — уточняется на официальном сайте краевого управления. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что с 22 по 28 сентября число заболевших гриппом и ОРВИ в регионе снизилось на 10,5%. При этом взрослое население составило 56% от общего числа заболевших. Суммарно за последние три недели в крае было зарегистрировано свыше 47 тысяч случаев заболевания.

© Служба новостей «URA.RU»
