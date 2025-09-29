В Пермском крае более 50 школ ушли на карантин из-за ОРВИ

В Пермском крае в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ принято решение о введении карантинных мер в 113 классах, расположенных в 56 школах. Руководство приостановило занятия с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекций. Об этом сообщает «Вести-Пермь» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
«За последнюю неделю отмечается начало сезонного подъема заболеваемости. Настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения учебных заведений при появлении признаков инфекционных заболеваний», — уточняется на официальном сайте краевого управления.
Ранее URA.RU сообщало о том, что с 22 по 28 сентября число заболевших гриппом и ОРВИ в регионе снизилось на 10,5%. При этом взрослое население составило 56% от общего числа заболевших. Суммарно за последние три недели в крае было зарегистрировано свыше 47 тысяч случаев заболевания.
