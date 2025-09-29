Музей в Перми вместо билетов просит у гостей стихотворение Есенина

В Перми Исторический парк «Россия — Моя история» готов пускать посетителей за символический один рубль. Но для этого гость, должен прочесть при входе стихотворение Сергея Есенина. Такая акция продлится с 3 по 5 октября, рассказали URA.RU в музее.
«Пермский Исторический парк „Россия — Моя история“ проводит акцию „Поэзия осеннего дня“. С 3 по 5 октября любой посетитель, кто прочтет администратору или кассиру излюбленные строки Есенина — наизусть или с электронной подсказкой, — может посетить любые по своему выбору экспозиции и выставки за один рубль», — сообщили в музее. Акцию приурочили к 130-летию со дня рождения поэта.
Помнят в музее и о Дне учителя. Для педагогов вход за один рубль будет действовать с 30 сентября по 5 октября. Членам их семей представляется скидка в 50%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!