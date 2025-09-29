29 сентября 2025

Музей в Перми вместо билетов просит у гостей стихотворение Есенина

Стихи Есенина стали пропуском в исторический парк «Россия — Моя история» в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вход в музей почти бесплатный для знатоков Есенина
Вход в музей почти бесплатный для знатоков Есенина Фото:

В Перми Исторический парк «Россия — Моя история» готов пускать посетителей за символический один рубль. Но для этого гость, должен прочесть при входе стихотворение Сергея Есенина. Такая акция продлится с 3 по 5 октября, рассказали URA.RU в музее.

«Пермский Исторический парк „Россия — Моя история“ проводит акцию „Поэзия осеннего дня“. С 3 по 5 октября любой посетитель, кто прочтет администратору или кассиру излюбленные строки Есенина — наизусть или с электронной подсказкой, — может посетить любые по своему выбору экспозиции и выставки за один рубль», — сообщили в музее. Акцию приурочили к 130-летию со дня рождения поэта.

Помнят в музее и о Дне учителя. Для педагогов вход за один рубль будет действовать с 30 сентября по 5 октября. Членам их семей представляется скидка в 50%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми Исторический парк «Россия — Моя история» готов пускать посетителей за символический один рубль. Но для этого гость, должен прочесть при входе стихотворение Сергея Есенина. Такая акция продлится с 3 по 5 октября, рассказали URA.RU в музее. «Пермский Исторический парк „Россия — Моя история“ проводит акцию „Поэзия осеннего дня“. С 3 по 5 октября любой посетитель, кто прочтет администратору или кассиру излюбленные строки Есенина — наизусть или с электронной подсказкой, — может посетить любые по своему выбору экспозиции и выставки за один рубль», — сообщили в музее. Акцию приурочили к 130-летию со дня рождения поэта. Помнят в музее и о Дне учителя. Для педагогов вход за один рубль будет действовать с 30 сентября по 5 октября. Членам их семей представляется скидка в 50%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...