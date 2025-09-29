Пермского хакера Артема Зайцева судят за налоговое преступление

В Перми началось рассмотрение уголовного дела в отношении предпринимателя Артема Зайцева, ранее осужденного за участие в группировке местных хакеров. На этот раз Зайцева обвиняют в уклонении от уплаты налогов путем вывода средств со счетов ООО «Гет-Нэт» на счета сторонней фирмы.
«В Ленинском районном суде вновь начали судить известного пермского хакера Артема Зайцева. В этот раз — за вывод средств со счетов компании „Гет-Нэт“ для уклонения от налогов. Дело рассматривает судья Ольга Ошвинцева. Сегодня, 29 сентября, прокурор Оксана Костевич огласила текст обвинительного заключения», — пишет портал Properm.
Следствие установило, что к концу 2024 года задолженность «Гет-Нэт» перед бюджетом составила 28 миллионов рублей, а летом 2024 года она превышала 23 миллиона рублей. Прокуратура уверена, что вывод средств на счета компании «Козинейшн», которую контролировал Зайцев, позволил избежать исполнения налоговых обязательств перед государством.
Ранее Зайцева, осужденного вместе с сообщниками по статье УК РФ о незаконном обороте средств платежей, выпустили по УДО. Весной 2024 года его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Еще один участник преступной группы, Александр Ковалев, осужден на четыре года колонии. Остальные фигуранты отделались условным сроком.
