Ученый раскрыл, почему сезон ОРВИ начался раньше и грозит ли пермякам удаленка

Региональные управления Роспотребнадзора отмечают, что нынешний сезон простудной заболеваемости стартовал с нетипичной интенсивностью еще в августе, что опередило обычные сроки. О причинах столь раннего начала эпидемического подъема и вероятности возвращения удаленки в школах и на работах URA.RU рассказал эксперт Пермского Политеха. По его словам, одной из главных причин раннего распространения вирусов стал отложенный эффект пандемии коронавируса.
«Циклические закономерности циркуляции респираторных патогенов были нарушены. В период пандемии коронавирус практически вытеснил другие вирусы-возбудители ОРВИ, однако с ослаблением его позиций они возвращаются к прежним уровням распространения», — отметил старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.
Изменения стали заметны только спустя три года после завершения острой фазы пандемии COVID-19 по нескольким причинам. Во-первых, даже после отмены большинства ограничений их остаточное действие продолжало сдерживать распространение других инфекций. Во-вторых, в первые годы после глобальной вспышки коронавирус и дальше доминировал среди респираторных заболеваний, быстро мутировал и вызывал повторные волны заболеваемости, не оставляя возможностей для возврата иных патогенов.
Только после формирования коллективного иммунитета к COVID-19 условия изменились, что позволило другим вирусам восстановить свои позиции. За это время у населения снизился уровень иммунной защиты к традиционным, «допандемийным» инфекциям, что и привело к изменению сроков начала сезона заболеваемости, отмечает ученый.
По его словам, ведение тотального дистанта возможно исключительно при угрозе распространения особо опасных инфекций первой или второй группы патогенности — к ним относятся такие заболевания, как лихорадка Марбург, Эбола, Ласса и чума. Коронавирус был отнесен ко второй группе.
Сейчас же основную долю заболеваемости составляют риновирусы (вызывающие насморк), аденовирусы (приводящие к тонзиллиту и конъюнктивиту) и вирусы парагриппа (поражающие гортань и голосовые связки). Они не относятся к особо опасным инфекциям. Хотя COVID-19 продолжает циркулировать среди населения, его новые штаммы на данный момент не демонстрируют прежней агрессивности. Таким образом, оснований для введения строгих ограничительных мер и перехода на массовую удаленную работу и обучение нет.
