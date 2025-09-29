Назван подрядчик для строительства снегоприемника в Перми

В Мотовилихинском районе Перми определен победитель аукциона на выполнение первого этапа строительства снегоприемного пункта. Контракт на сумму 268,5 млн рублей был заключен с ООО «Техдоргрупп».
«В рамках первого этапа строительства подрядная организация займется возведением очистных сооружений для поверхностного стока. Старт работ намечен на 20 октября 2025 года, а завершение — на 31 августа 2026 года. В период с 1 ноября 2025 года по 1 мая 2026 года предусмотрен технологический перерыв», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
По данным сервиса СБИС, фирма-победитель зарегистрирована в Перми с мая 2009 года. Она специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей.
