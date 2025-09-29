29 сентября 2025

В Прикамье героически погибшему бойцу СВО установят мемориальную доску

Мемориальную доску откроют 30 сентября 2025 года
Мемориальную доску откроют 30 сентября 2025 года

В Кунгуре (Пермский край) рядовому Вадиму Шляпникову, героически погибшему в ноябре 2024 года при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на территории Украины, установят мемориальную доску. Во вторник, 30 сентября 2025 года ее установят на здании школы №18 в Кунгуре, сообщает администрация Кунгурского округа.

«На здании школы №18 в Кунгуре установят мемориальную доску герою СВО. Вадим Станиславович до конца оставался верным военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении воинской службы. Светлая память о нем навсегда сохраниться в сердцах родственников, друзей и сослуживцев. Открытие мемориальной доски состоится 30 сентября в 11:00 в школе №18», — сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте».

Вадим Станиславович Шляпников родился в Кунгуре 15 февраля 1979 года. Он окончил среднюю школу №18 в 1994 году, затем получил образование в Кунгурском лесотехническом техникуме по специальности «механик-водитель». С 1998 по 2000 годы проходил службу в рядах Российской армии, после чего работал инспектором ГИБДД. В феврале 2023 года добровольно присоединился к участникам специальной военной операции. За проявленное мужество и героизм был награжден Почетной грамотой, медалью «За воинскую доблесть II степени» и, посмертно, орденом Мужества.

