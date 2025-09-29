Пермский полицейский спас четверых заблудившихся грибников

В Пермском крае сотрудник полиции помог выйти из леса заблудившимся грибникам. В начале сентября четверо женщин отправились на автомобиле за грибами в район деревни Шумиха, однако заблудились в лесу. После двух часов самостоятельных попыток найти дорогу они были вынуждены обратиться за помощью в дежурную часть.
«Они сообщили сотрудникам ориентиры своего местоположения. На поиски заблудившихся выехал оперуполномоченный уголовного розыска Григорий Щербак. Ориентируясь по полученным координатам, он быстро обнаружил грибников и сопроводил их к месту стоянки», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.
В адрес руководства отдела МВД России «Нытвенский» и младшего лейтенанта полиции Щербака поступило благодарственное письмо от местных жительниц. В нем они отметили высокий уровень подготовки сотрудников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!