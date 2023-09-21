Мужчина пропал 18 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) 18 сентября пропал Раис Ханнанов 1958 года рождения. В соцсети волонтеры сообщают, что мужчина среди ночи вышел из подъезда дома по улице Игоря Киртбая и пропал.

«Внимание! Пропал человек! Ханнанов Раис Мутагарович 30.09.1958 года рождения, город Сургут. 18 сентября 2023 года в 3.00 вышел из подъезда по адресу улица Игоря Киртбая дом 18. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщается в сообществе «ДПСО Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

Пропавший был одет в серые джинсы, темно-зеленую джинсовую куртку, серую бейсболку и синие кроссовки. Среди особых примет мужчины — темные усы. Всех, кто владеет информацией, волонтеры просят звонить на номер 8-904-486-04-52.