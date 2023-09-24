24 сентября 2023

Депутат из команды Моора поборется за кресло спикера гордумы

Депутат Андрей Голоус выдвинется на пост спикера гордумы Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунально-дорожные работы на ул.Володарского. Тюмень, голоус андрей
Андрей Голоус претендует на кресло спикера думы Фото:

Депутат гордумы Андрей Голоус поборется за кресло спикера думы Тюмени с экс-главой Тюменского района Светланой Ивановой. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры.

«Кресло спикера думы ему прочили еще в 2018 году в силу богатого политического опыта. Он считается игроком из команды [губернатора Тюменской области Александра] Моора. Но пять лет назад все разрешилось в пользу Евгения Заболотного. Сегодня иллюзий никто не питает: думу возглавит Светлана Иванова. Но ей нужен достойный соперник», — поделился собеседник агентства.

Голосовать за кандидатуры Андрея Голоуса и Светланы Ивановой будут на завтрашней городской конференции «Единой России». Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники думы Тюмени опасаются нового потенциального спикера Ивановой из-за ее чрезмерной активности.

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Депутат гордумы Андрей Голоус поборется за кресло спикера думы Тюмени с экс-главой Тюменского района Светланой Ивановой. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры. «Кресло спикера думы ему прочили еще в 2018 году в силу богатого политического опыта. Он считается игроком из команды [губернатора Тюменской области Александра] Моора. Но пять лет назад все разрешилось в пользу Евгения Заболотного. Сегодня иллюзий никто не питает: думу возглавит Светлана Иванова. Но ей нужен достойный соперник», — поделился собеседник агентства. Голосовать за кандидатуры Андрея Голоуса и Светланы Ивановой будут на завтрашней городской конференции «Единой России». Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники думы Тюмени опасаются нового потенциального спикера Ивановой из-за ее чрезмерной активности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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