Депутат из команды Моора поборется за кресло спикера гордумы

Депутат Андрей Голоус выдвинется на пост спикера гордумы Тюмени

25 сентября 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Андрей Голоус претендует на кресло спикера думы Фото: Николай Бастриков © URA.RU Депутат гордумы Андрей Голоус поборется за кресло спикера думы Тюмени с экс-главой Тюменского района Светланой Ивановой. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры. «Кресло спикера думы ему прочили еще в 2018 году в силу богатого политического опыта. Он считается игроком из команды [губернатора Тюменской области Александра] Моора. Но пять лет назад все разрешилось в пользу Евгения Заболотного. Сегодня иллюзий никто не питает: думу возглавит Светлана Иванова. Но ей нужен достойный соперник», — поделился собеседник агентства. Голосовать за кандидатуры Андрея Голоуса и Светланы Ивановой будут на завтрашней городской конференции «Единой России». Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники думы Тюмени опасаются нового потенциального спикера Ивановой из-за ее чрезмерной активности.

Депутат гордумы Андрей Голоус поборется за кресло спикера думы Тюмени с экс-главой Тюменского района Светланой Ивановой. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры. «Кресло спикера думы ему прочили еще в 2018 году в силу богатого политического опыта. Он считается игроком из команды [губернатора Тюменской области Александра] Моора. Но пять лет назад все разрешилось в пользу Евгения Заболотного. Сегодня иллюзий никто не питает: думу возглавит Светлана Иванова. Но ей нужен достойный соперник», — поделился собеседник агентства. Голосовать за кандидатуры Андрея Голоуса и Светланы Ивановой будут на завтрашней городской конференции «Единой России». Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники думы Тюмени опасаются нового потенциального спикера Ивановой из-за ее чрезмерной активности.