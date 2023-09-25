В Челябинской области ожидается всплеск заболеваемости пневмонией

Для профилактики пневмонии необходимо проходить вакцинацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ожидается подъем заболеваемости пневмонией в осенне-зимний период. Об этом заявил главный внештатный специалист пульмонолог минздрава региона Владимир Антонов, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Пневмонией пациенты болеют круглый год, но подъем заболеваемости увеличивается в осенне-зимний период. Важно помнить, особенно людям с хроническими заболеваниями, о необходимости вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции», — заявил Антонов.

Как отметил эксперт, показатель заболеваемости пневмонией в регионе является одним из самых низких по стране. Самое распространенное заболевание легких — хроническая обструктивная болезнь легких. В регионе насчитывается 40 тысяч жителей с этим диагнозом. У 20 тысяч — бронхиальная астма.

В минздраве также добавили, что 25 сентября отмечается Всемирный день легких. Этот день направлен на выявление респираторных заболеваний, астмы, плеврита, пневмонии и туберкулеза. Для поддержания иммунитета специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.