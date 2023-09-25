В Челябинской области ожидается всплеск заболеваемости пневмонией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Челябинск, больной, грипп, простуда, болезнь, орви, кашель, туберкулез, чих
Для профилактики пневмонии необходимо проходить вакцинацию Фото:

В Челябинской области ожидается подъем заболеваемости пневмонией в осенне-зимний период. Об этом заявил главный внештатный специалист пульмонолог минздрава региона Владимир Антонов, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Пневмонией пациенты болеют круглый год, но подъем заболеваемости увеличивается в осенне-зимний период. Важно помнить, особенно людям с хроническими заболеваниями, о необходимости вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции», — заявил Антонов.

Как отметил эксперт, показатель заболеваемости пневмонией в регионе является одним из самых низких по стране. Самое распространенное заболевание легких — хроническая обструктивная болезнь легких. В регионе насчитывается 40 тысяч жителей с этим диагнозом. У 20 тысяч — бронхиальная астма.

В минздраве также добавили, что 25 сентября отмечается Всемирный день легких. Этот день направлен на выявление респираторных заболеваний, астмы, плеврита, пневмонии и туберкулеза. Для поддержания иммунитета специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области ожидается подъем заболеваемости пневмонией в осенне-зимний период. Об этом заявил главный внештатный специалист пульмонолог минздрава региона Владимир Антонов, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Пневмонией пациенты болеют круглый год, но подъем заболеваемости увеличивается в осенне-зимний период. Важно помнить, особенно людям с хроническими заболеваниями, о необходимости вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции», — заявил Антонов. Как отметил эксперт, показатель заболеваемости пневмонией в регионе является одним из самых низких по стране. Самое распространенное заболевание легких — хроническая обструктивная болезнь легких. В регионе насчитывается 40 тысяч жителей с этим диагнозом. У 20 тысяч — бронхиальная астма. В минздраве также добавили, что 25 сентября отмечается Всемирный день легких. Этот день направлен на выявление респираторных заболеваний, астмы, плеврита, пневмонии и туберкулеза. Для поддержания иммунитета специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...