Большинство свердловчан собираются отправлять школьников на работу

26 сентября 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

69% свердловчан уверенны, что школьники могут быть хорошими работниками Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Больше половины жителей Свердловской области положительно относятся к идее трудоустройства школьников. Об этом стало известно из исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которое оказалось в распоряжении корреспондента URA.RU. «[Около] 69% свердловчан уверенны, что школьники могут быть хорошими работниками, потому что они активные и заинтересованные в развитии. При этом всего 29% опрошенных заявили, что у них на работе есть или были коллеги школьного возраста», — говорится в исследовании. Ключевыми плюсами в трудоустройстве школьников свердловчане назвали повышение ответственности 84%, появление собственных денег 76%, развитие самостоятельности и приобретение новых навыков 73%. А также, по мнению свердловчан, ранее трудоустройство может помочь определиться с будущей профессией. Отметили свердловчане и минусы в трудоустройстве детей. В частности 61% респондентов считает, что есть риски обмана со стороны работодателей, 41% не понимает, как совместить работу и успешную учебу, еще 37% переживают, что подростки не справятся с усталостью и стрессом.

Больше половины жителей Свердловской области положительно относятся к идее трудоустройства школьников. Об этом стало известно из исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которое оказалось в распоряжении корреспондента URA.RU. «[Около] 69% свердловчан уверенны, что школьники могут быть хорошими работниками, потому что они активные и заинтересованные в развитии. При этом всего 29% опрошенных заявили, что у них на работе есть или были коллеги школьного возраста», — говорится в исследовании. Ключевыми плюсами в трудоустройстве школьников свердловчане назвали повышение ответственности 84%, появление собственных денег 76%, развитие самостоятельности и приобретение новых навыков 73%. А также, по мнению свердловчан, ранее трудоустройство может помочь определиться с будущей профессией. Отметили свердловчане и минусы в трудоустройстве детей. В частности 61% респондентов считает, что есть риски обмана со стороны работодателей, 41% не понимает, как совместить работу и успешную учебу, еще 37% переживают, что подростки не справятся с усталостью и стрессом.