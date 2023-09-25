25 сентября 2023

Большинство свердловчан собираются отправлять школьников на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Крытый скейтпарк в ТЦ "Мега". Екатеринбург, экстрим, скейтборд, подростки, спорт, отдых, скейтбординг
69% свердловчан уверенны, что школьники могут быть хорошими работниками Фото:

Больше половины жителей Свердловской области положительно относятся к идее трудоустройства школьников. Об этом стало известно из исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которое оказалось в распоряжении корреспондента URA.RU.

«[Около] 69% свердловчан уверенны, что школьники могут быть хорошими работниками, потому что они активные и заинтересованные в развитии. При этом всего 29% опрошенных заявили, что у них на работе есть или были коллеги школьного возраста», — говорится в исследовании.

Ключевыми плюсами в трудоустройстве школьников свердловчане назвали повышение ответственности 84%, появление собственных денег 76%, развитие самостоятельности и приобретение новых навыков 73%. А также, по мнению свердловчан, ранее трудоустройство может помочь определиться с будущей профессией.

Отметили свердловчане и минусы в трудоустройстве детей. В частности 61% респондентов считает, что есть риски обмана со стороны работодателей, 41% не понимает, как совместить работу и успешную учебу, еще 37% переживают, что подростки не справятся с усталостью и стрессом.

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Больше половины жителей Свердловской области положительно относятся к идее трудоустройства школьников. Об этом стало известно из исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которое оказалось в распоряжении корреспондента URA.RU. «[Около] 69% свердловчан уверенны, что школьники могут быть хорошими работниками, потому что они активные и заинтересованные в развитии. При этом всего 29% опрошенных заявили, что у них на работе есть или были коллеги школьного возраста», — говорится в исследовании. Ключевыми плюсами в трудоустройстве школьников свердловчане назвали повышение ответственности 84%, появление собственных денег 76%, развитие самостоятельности и приобретение новых навыков 73%. А также, по мнению свердловчан, ранее трудоустройство может помочь определиться с будущей профессией. Отметили свердловчане и минусы в трудоустройстве детей. В частности 61% респондентов считает, что есть риски обмана со стороны работодателей, 41% не понимает, как совместить работу и успешную учебу, еще 37% переживают, что подростки не справятся с усталостью и стрессом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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