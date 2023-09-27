27 сентября 2023

Жителям ЯНАО станет проще решать проблемы с коммунальщиками

В ЯНАО начал работать сервис для быстрого решения вопросов ЖКХ «Госуслуги. Дом»
© Служба новостей «URA.RU»
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Авторизацию можно пройти через личный кабинет на Госуслугах Фото:

В ЯНАО начал работать сервис «Госуслуги. Дом». Теперь жителям региона будет проще решать коммунальные вопросы, отправлять жалобы и контролировать управляющие организации, сообщили в окружном правительстве региона.

«Сервис создан для быстрого решения вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. С помощью мобильного приложения также можно оплатить коммунальные платежи и подать показания счетчиков», — уточнили там.

Благодаря сервису ямальцы смогут направлять заявки в управляющую организацию и жалобы в Госжилинспекцию. Теперь можно устраивать общедомовые собрания онлайн, контролировать график работ по капремонту и отчетность управляющих организаций. Авторизацию можно пройти через личный кабинет на Госуслугах.

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В ЯНАО начал работать сервис «Госуслуги. Дом». Теперь жителям региона будет проще решать коммунальные вопросы, отправлять жалобы и контролировать управляющие организации, сообщили в окружном правительстве региона. «Сервис создан для быстрого решения вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. С помощью мобильного приложения также можно оплатить коммунальные платежи и подать показания счетчиков», — уточнили там. Благодаря сервису ямальцы смогут направлять заявки в управляющую организацию и жалобы в Госжилинспекцию. Теперь можно устраивать общедомовые собрания онлайн, контролировать график работ по капремонту и отчетность управляющих организаций. Авторизацию можно пройти через личный кабинет на Госуслугах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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