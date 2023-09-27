Жителям ЯНАО станет проще решать проблемы с коммунальщиками

В ЯНАО начал работать сервис для быстрого решения вопросов ЖКХ «Госуслуги. Дом»

28 сентября 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Авторизацию можно пройти через личный кабинет на Госуслугах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО начал работать сервис «Госуслуги. Дом». Теперь жителям региона будет проще решать коммунальные вопросы, отправлять жалобы и контролировать управляющие организации, сообщили в окружном правительстве региона. «Сервис создан для быстрого решения вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. С помощью мобильного приложения также можно оплатить коммунальные платежи и подать показания счетчиков», — уточнили там. Благодаря сервису ямальцы смогут направлять заявки в управляющую организацию и жалобы в Госжилинспекцию. Теперь можно устраивать общедомовые собрания онлайн, контролировать график работ по капремонту и отчетность управляющих организаций. Авторизацию можно пройти через личный кабинет на Госуслугах.

В ЯНАО начал работать сервис «Госуслуги. Дом». Теперь жителям региона будет проще решать коммунальные вопросы, отправлять жалобы и контролировать управляющие организации, сообщили в окружном правительстве региона. «Сервис создан для быстрого решения вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. С помощью мобильного приложения также можно оплатить коммунальные платежи и подать показания счетчиков», — уточнили там. Благодаря сервису ямальцы смогут направлять заявки в управляющую организацию и жалобы в Госжилинспекцию. Теперь можно устраивать общедомовые собрания онлайн, контролировать график работ по капремонту и отчетность управляющих организаций. Авторизацию можно пройти через личный кабинет на Госуслугах.