Пермяка засудили за продажу подержанного авто

Авто оказалось угнанным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «ОДАС», занимающаяся покупкой и продажей поддержанных авто, отсудила у жителя Перми 380 тысяч рублей за угнанный автомобиль. Авто было изъято у перекупщика после визита следователя, а продавший компании авто пермяк сам не был в курсе про то, что транспорт был в угоне, сообщается в решении Мотовилихинском районном суде.

«Взыскать с истца в пользу ООО „ОДАС“ убытки в сумме 380 000 рублей, расходы по госпошлине в размере 7 000 рублей», — говорится в решении. Пермяк с иском не согласился, так как сам приобретал транспорт у перекупщика и при проверке никаких ограничений на машине не обнаружил.

Как стало известно в ходе следствия, автомобиль изначально принадлежал местной жительнице, которая недавно скончалась. После ее смерти машина сломалась, и внучка умершей владелице попросила знакомого ее починить. Приятель родственницы попросил пакет документов на машину, и, получив их, отогнал авто на стоянку.

Позже, имея все документы, он продал авто знакомому, заявив, что продать машину его попросила знакомая. В итоге новый владелец продал авто ответчику, а через некоторое время дочь изначальной владелицы машины подала заявление об угоне, так как ее дочери долгое время не возвращали имущество.