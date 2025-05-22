В Перми героине фотосессии на фоне православных крестов грозит уголовное дело

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Следственный комитет может возбудить уголовное дело
Следственный комитет может возбудить уголовное дело Фото:

В Перми к скандалу вокруг откровенной фотосессии на фоне ограды с православными крестами подключился следственный комитет. Ведомство проводит проверку по уголовной стать об оскорблении чувств верующих.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация, содержащая фотоснимки, оскорбляющие чувства верующих. Установлено, что снимки сделаны у православного храма, расположенного в Дзержинском районе города Перми. Организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)», — сообщает СУ СК по Пермскому краю в Telegram.

Как ранее рассказывало URA.RU, фото пермячка выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Они привлекли внимание общественников. Свою проверку начала полиция

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В Перми к скандалу вокруг откровенной фотосессии на фоне ограды с православными крестами подключился следственный комитет. Ведомство проводит проверку по уголовной стать об оскорблении чувств верующих. «В ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация, содержащая фотоснимки, оскорбляющие чувства верующих. Установлено, что снимки сделаны у православного храма, расположенного в Дзержинском районе города Перми. Организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)», — сообщает СУ СК по Пермскому краю в Telegram. Как ранее рассказывало URA.RU, фото пермячка выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Они привлекли внимание общественников. Свою проверку начала полиция. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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