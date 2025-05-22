Пермский государственный национальный исследовательский университет повышает цены на обучение

Стоимость обучения в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) в 2025-2026 учебном году вырастет. Как следует из приказа руководства вуза (имеется в распоряжении URA.RU), подорожание коснется всех образовательных направлений в университете, в том числе, самых популярных.
«Установить стоимость обучения по договорам об образовании на обучение по программам среднего профессионального и высшего образования с оплатой за счет средств физических и (или) юридических лиц для обучающихся, зачисляемых в ПГНИУ на первый год обучения в 2025-2026 учебном году», — сказано в приказе руководства ПГНИУ.
Так, все направления в Институте компьютерных наук и технологий, где уже несколько лет подряд сохраняется традиционно самый высокий конкурс, подорожали до 180 тыс рублей (в 2024/2025 учебном году — 169 тыс. рублей). Направление «Лингвистика» подорожало на девять тысяч — до 159 тыс рублей, а направление «Судебная и прокурорская деятельность» со 167,5 до 178,5 тысяч рублей.
Самые «дорогие» направления в Пермском госуниверситете — «Медиакоммуникации» и «Педагогическое образование» с преподаванием иностранным гражданам на английском языке. Стоимость обучения на этих направлениях в следующем учебном году составит 280 тыс рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!