Пермский государственный национальный исследовательский университет повышает цены на обучение

Платное образование в Пермском государственном университете станет дороже
© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение в ПГНИУ станет дороже
Обучение в ПГНИУ станет дороже Фото:

Стоимость обучения в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) в 2025-2026 учебном году вырастет. Как следует из приказа руководства вуза (имеется в распоряжении URA.RU), подорожание коснется всех образовательных направлений в университете, в том числе, самых популярных.

«Установить стоимость обучения по договорам об образовании на обучение по программам среднего профессионального и высшего образования с оплатой за счет средств физических и (или) юридических лиц для обучающихся, зачисляемых в ПГНИУ на первый год обучения в 2025-2026 учебном году», — сказано в приказе руководства ПГНИУ.

Так, все направления в Институте компьютерных наук и технологий, где уже несколько лет подряд сохраняется традиционно самый высокий конкурс, подорожали до 180 тыс рублей (в 2024/2025 учебном году — 169 тыс. рублей). Направление «Лингвистика» подорожало на девять тысяч — до 159 тыс рублей, а направление «Судебная и прокурорская деятельность» со 167,5 до 178,5 тысяч рублей.

Самые «дорогие» направления в Пермском госуниверситете — «Медиакоммуникации» и «Педагогическое образование» с преподаванием иностранным гражданам на английском языке. Стоимость обучения на этих направлениях в следующем учебном году составит 280 тыс рублей.

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Стоимость обучения в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) в 2025-2026 учебном году вырастет. Как следует из приказа руководства вуза (имеется в распоряжении URA.RU), подорожание коснется всех образовательных направлений в университете, в том числе, самых популярных. «Установить стоимость обучения по договорам об образовании на обучение по программам среднего профессионального и высшего образования с оплатой за счет средств физических и (или) юридических лиц для обучающихся, зачисляемых в ПГНИУ на первый год обучения в 2025-2026 учебном году», — сказано в приказе руководства ПГНИУ. Так, все направления в Институте компьютерных наук и технологий, где уже несколько лет подряд сохраняется традиционно самый высокий конкурс, подорожали до 180 тыс рублей (в 2024/2025 учебном году — 169 тыс. рублей). Направление «Лингвистика» подорожало на девять тысяч — до 159 тыс рублей, а направление «Судебная и прокурорская деятельность» со 167,5 до 178,5 тысяч рублей. Самые «дорогие» направления в Пермском госуниверситете — «Медиакоммуникации» и «Педагогическое образование» с преподаванием иностранным гражданам на английском языке. Стоимость обучения на этих направлениях в следующем учебном году составит 280 тыс рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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