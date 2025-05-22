Жители Перми ринулись скупать водонагреватели

Накануне завершения отопительного сезона продажи водонагревателей в Перми в апреле выросли на 32%. Такие данные сообщили аналитики сервиса Авито.
«В основном в Перми покупают новые модели — на них приходится 85% продаж. За месяц их стали покупать чаще на 34%. В среднем новые водонагреватели обходились пользователям в 15 тысяч рублей», — сообщается в исследовании.
Среди крупных городов в апреле по сравнению с мартом 2025 года продажи водонагревателей заметнее всего выросли в Оренбурге (+63%). Также в лидерах Омск (+51%) и Тюмень (+48%).
Ранее URA.RU сообщало, какова средняя стоимость новой машины по итогу первого квартала текущего года в Прикамье. Она немногим превысила 2,6 млн рублей.
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