Жители Перми ринулись скупать водонагреватели

Продажи водонагревателей в Перми выросли на 32%
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость водонагревателя - 15 тысяч рублей
Средняя стоимость водонагревателя - 15 тысяч рублей Фото:

Накануне завершения отопительного сезона продажи водонагревателей в Перми в апреле выросли на 32%. Такие данные сообщили аналитики сервиса Авито.

«В основном в Перми покупают новые модели — на них приходится 85% продаж. За месяц их стали покупать чаще на 34%. В среднем новые водонагреватели обходились пользователям в 15 тысяч рублей», — сообщается в исследовании.

Среди крупных городов в апреле по сравнению с мартом 2025 года продажи водонагревателей заметнее всего выросли в Оренбурге (+63%). Также в лидерах Омск (+51%) и Тюмень (+48%). 

Ранее URA.RU сообщало, какова средняя стоимость новой машины по итогу первого квартала текущего года в Прикамье. Она немногим превысила 2,6 млн рублей.

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Накануне завершения отопительного сезона продажи водонагревателей в Перми в апреле выросли на 32%. Такие данные сообщили аналитики сервиса Авито. «В основном в Перми покупают новые модели — на них приходится 85% продаж. За месяц их стали покупать чаще на 34%. В среднем новые водонагреватели обходились пользователям в 15 тысяч рублей», — сообщается в исследовании. Среди крупных городов в апреле по сравнению с мартом 2025 года продажи водонагревателей заметнее всего выросли в Оренбурге (+63%). Также в лидерах Омск (+51%) и Тюмень (+48%).  Ранее URA.RU сообщало, какова средняя стоимость новой машины по итогу первого квартала текущего года в Прикамье. Она немногим превысила 2,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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