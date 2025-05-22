Полиция в Перми проверяет откровенную фотосессию на фоне православных крестов

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото привлекли внимание полиции
Фото привлекли внимание полиции Фото:

В пермской полиции заинтересовались попавшими в Сеть фотографиями, на которых девушка позирует на фоне православных крестов. В региональном ГУ МВД начали проверку.

«Сотрудниками полиции ГУ МВД России по Пермскому краю проводится проверка по факту размещения в сети интернет информации о девушке, устроившей фотосессию на фоне храма и православного крест», — сообщили URA.RU в ведомстве. О результатах расскажут позднее.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Перми устроила фотосессию на фоне православных крестов. Она частично разделась и позировала рядом с забором с с крестами. Снимки она опубликовала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». 

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В пермской полиции заинтересовались попавшими в Сеть фотографиями, на которых девушка позирует на фоне православных крестов. В региональном ГУ МВД начали проверку. «Сотрудниками полиции ГУ МВД России по Пермскому краю проводится проверка по факту размещения в сети интернет информации о девушке, устроившей фотосессию на фоне храма и православного крест», — сообщили URA.RU в ведомстве. О результатах расскажут позднее. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Перми устроила фотосессию на фоне православных крестов. Она частично разделась и позировала рядом с забором с с крестами. Снимки она опубликовала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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