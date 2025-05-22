Пермский завод — производитель бурового оборудования снизил прибыль

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Прибыль компании сократилась на 60 млн рублей
Прибыль компании сократилась на 60 млн рублей Фото:

Пермское ООО «Производственная фирма Сокол» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль компании составила более 223 млн рублей. Это почти на 60 млн рублей меньше, чем годом ранее.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Производственная фирма Сокол“ за 2024 год. Выручка — 2,12 млрд рублей, чистая прибыль — 223,8 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль предприятия составила 283,3 млн рублей.

Компания ведет свою деятельность с 2006 года. Занимается производством, сервисом и арендой бурового оборудования для нефтегазового машиностроения.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский поставщик нефтехимии и нефтепродуктов получил гигантский доход. ООО «МетаПермь» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 3 млрд рублей. 

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Пермское ООО «Производственная фирма Сокол» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль компании составила более 223 млн рублей. Это почти на 60 млн рублей меньше, чем годом ранее. «Отчет о финансовых результатах ООО „Производственная фирма Сокол“ за 2024 год. Выручка — 2,12 млрд рублей, чистая прибыль — 223,8 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль предприятия составила 283,3 млн рублей. Компания ведет свою деятельность с 2006 года. Занимается производством, сервисом и арендой бурового оборудования для нефтегазового машиностроения. Ранее URA.RU сообщало, что пермский поставщик нефтехимии и нефтепродуктов получил гигантский доход. ООО «МетаПермь» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 3 млрд рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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