Пермский завод — производитель бурового оборудования снизил прибыль

Пермское ООО «Производственная фирма Сокол» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль компании составила более 223 млн рублей. Это почти на 60 млн рублей меньше, чем годом ранее.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Производственная фирма Сокол“ за 2024 год. Выручка — 2,12 млрд рублей, чистая прибыль — 223,8 млн рублей», — сообщается на сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль предприятия составила 283,3 млн рублей.
Компания ведет свою деятельность с 2006 года. Занимается производством, сервисом и арендой бурового оборудования для нефтегазового машиностроения.
Ранее URA.RU сообщало, что пермский поставщик нефтехимии и нефтепродуктов получил гигантский доход. ООО «МетаПермь» отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 3 млрд рублей.
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