22 мая 2025

В Пермском крае водитель погиб в ДТП с грузовиком. Видео

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На трассе в Пермском крае произошло смертельное ДТП
На трассе в Пермском крае произошло смертельное ДТП Фото:

На автодороге Чернушка — Куеда в Пермском крае вечером 22 мая произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель легковушки скончался на месте, сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции,

«Около 18:50 часов 22 мая 2025 года со стороны Чернушки в направлении поселка Куеда двигался автомобиль ВАЗ-2115 под управлением мужчины 1986 года рождения. Предварительно, на 25 километре водитель по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Sitrak. В результате автоаварии водитель автомобиля ВАЗ-2115 получил смертельную травму», — сообщили в ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что обстоятельства и причины ДТП в настоящее время устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

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На автодороге Чернушка — Куеда в Пермском крае вечером 22 мая произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель легковушки скончался на месте, сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции, «Около 18:50 часов 22 мая 2025 года со стороны Чернушки в направлении поселка Куеда двигался автомобиль ВАЗ-2115 под управлением мужчины 1986 года рождения. Предварительно, на 25 километре водитель по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Sitrak. В результате автоаварии водитель автомобиля ВАЗ-2115 получил смертельную травму», — сообщили в ГИБДД. В ведомстве уточнили, что обстоятельства и причины ДТП в настоящее время устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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