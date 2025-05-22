На автодороге Чернушка — Куеда в Пермском крае вечером 22 мая произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель легковушки скончался на месте, сообщили в telegram-канале региональной Госавтоинспекции,
«Около 18:50 часов 22 мая 2025 года со стороны Чернушки в направлении поселка Куеда двигался автомобиль ВАЗ-2115 под управлением мужчины 1986 года рождения. Предварительно, на 25 километре водитель по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Sitrak. В результате автоаварии водитель автомобиля ВАЗ-2115 получил смертельную травму», — сообщили в ГИБДД.
В ведомстве уточнили, что обстоятельства и причины ДТП в настоящее время устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
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