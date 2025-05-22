В Пермском крае предприниматель скрыл от налоговой 120 млн рублей

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На имущество обвиняемого судом наложен арест на сумму более 120 млн рублей
На имущество обвиняемого судом наложен арест на сумму более 120 млн рублей Фото:

В Соликамске Пермского края руководитель коммерческой организации потратил на себя более 120 миллионов рублей, которые должны были быть направлены на уплату налогов. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.

«В период с 2024 по 2025 год обвиняемый, являясь фактическим руководителем одной из коммерческих организаций по производству фанеры, деревянных фанерованных панелей и других одревесневших материалов, расходовал 120 млн рублей, принадлежащих организации, по своему усмотрению. При этом он заведомо знал о задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

По ходатайству следствия судом был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 120 миллионов рублей. Следствие отмечает, что собрана достаточная доказательственная база, и теперь решение по делу будет принимать суд.

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В Соликамске Пермского края руководитель коммерческой организации потратил на себя более 120 миллионов рублей, которые должны были быть направлены на уплату налогов. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. «В период с 2024 по 2025 год обвиняемый, являясь фактическим руководителем одной из коммерческих организаций по производству фанеры, деревянных фанерованных панелей и других одревесневших материалов, расходовал 120 млн рублей, принадлежащих организации, по своему усмотрению. При этом он заведомо знал о задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По ходатайству следствия судом был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 120 миллионов рублей. Следствие отмечает, что собрана достаточная доказательственная база, и теперь решение по делу будет принимать суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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