Пермский губернатор Махонин выступит с посланием к политэлитам и населению

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин определился с датой ежегодного послания к политэлитам, а также лидерам общественного мнения. По данным источников URA.RU, мероприятие состоится 28 мая
«Послание пройдет в Большом зале Пермской краевой филармонии. На него приглашены порядка 800 человек», — отметил инсайдер.
По его данным, в таком широком формате мероприятие проходит впервые. Обычно аудитория была меньше. В пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не ответили на запрос URA.RU. Дмитрий Махонин намерен принять участие в выборах губернатора Прикамья, которые пройдут в сентябре 2025 года. Его выдвижение на второй срок поддержал президент РФ Владимир Путин.
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