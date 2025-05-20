Пермский губернатор Махонин выступит с посланием к политэлитам и населению

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Махонин выступил с большой трибуны
Дмитрий Махонин выступил с большой трибуны Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин определился с датой ежегодного послания к политэлитам, а также лидерам общественного мнения. По данным источников URA.RU, мероприятие состоится 28 мая

«Послание пройдет в Большом зале Пермской краевой филармонии. На него приглашены порядка 800 человек», — отметил инсайдер.

По его данным, в таком широком формате мероприятие проходит впервые. Обычно аудитория была меньше. В пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не ответили на запрос URA.RU. Дмитрий Махонин намерен принять участие в выборах губернатора Прикамья, которые пройдут в сентябре 2025 года. Его выдвижение на второй срок поддержал президент РФ Владимир Путин.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин определился с датой ежегодного послания к политэлитам, а также лидерам общественного мнения. По данным источников URA.RU, мероприятие состоится 28 мая «Послание пройдет в Большом зале Пермской краевой филармонии. На него приглашены порядка 800 человек», — отметил инсайдер. По его данным, в таком широком формате мероприятие проходит впервые. Обычно аудитория была меньше. В пресс-службе администрации губернатора на момент публикации не ответили на запрос URA.RU. Дмитрий Махонин намерен принять участие в выборах губернатора Прикамья, которые пройдут в сентябре 2025 года. Его выдвижение на второй срок поддержал президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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