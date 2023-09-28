28 сентября 2023

В ХМАО у экс-начальника ГИБДД суд изъял квартиру и деньги за дорогие иномарки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Экс-полицейский не смог доказать законность потраченных денег Фото:

В ХМАО суд обязал экс-начальника отдела ГИБДД «Нижневартовский» выплатить государству деньги за две дорогих машины и квартиру, законность приобретения которых он не смог подтвердить. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Установлено, что бывшим полицейским приобретены дорогостоящие автомобили и объект недвижимости, впоследствии оформленные, в том числе, на близких родственников, при этом находившиеся в его пользовании. Вместе с тем, не установлены законные источники происхождения денежных средств, за счет которых приобретено указанное имущество», — сообщили в ведомстве.

Нижневартовский районный суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск к бывшему к начальнику отдела ГИБДД МО МВД России «Нижневартовский». Его обязали вернуть в бюджет государства деньги, потраченные на автомобили, а также изъяли квартиру. «По результатам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход государства квартиры и эквивалента стоимости транспортных средств», — добавили в ведомстве.

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В ХМАО суд обязал экс-начальника отдела ГИБДД «Нижневартовский» выплатить государству деньги за две дорогих машины и квартиру, законность приобретения которых он не смог подтвердить. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что бывшим полицейским приобретены дорогостоящие автомобили и объект недвижимости, впоследствии оформленные, в том числе, на близких родственников, при этом находившиеся в его пользовании. Вместе с тем, не установлены законные источники происхождения денежных средств, за счет которых приобретено указанное имущество», — сообщили в ведомстве. Нижневартовский районный суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск к бывшему к начальнику отдела ГИБДД МО МВД России «Нижневартовский». Его обязали вернуть в бюджет государства деньги, потраченные на автомобили, а также изъяли квартиру. «По результатам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход государства квартиры и эквивалента стоимости транспортных средств», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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