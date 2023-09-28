В ХМАО у экс-начальника ГИБДД суд изъял квартиру и деньги за дорогие иномарки

29 сентября 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Экс-полицейский не смог доказать законность потраченных денег Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В ХМАО суд обязал экс-начальника отдела ГИБДД «Нижневартовский» выплатить государству деньги за две дорогих машины и квартиру, законность приобретения которых он не смог подтвердить. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что бывшим полицейским приобретены дорогостоящие автомобили и объект недвижимости, впоследствии оформленные, в том числе, на близких родственников, при этом находившиеся в его пользовании. Вместе с тем, не установлены законные источники происхождения денежных средств, за счет которых приобретено указанное имущество», — сообщили в ведомстве. Нижневартовский районный суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск к бывшему к начальнику отдела ГИБДД МО МВД России «Нижневартовский». Его обязали вернуть в бюджет государства деньги, потраченные на автомобили, а также изъяли квартиру. «По результатам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход государства квартиры и эквивалента стоимости транспортных средств», — добавили в ведомстве.

В ХМАО суд обязал экс-начальника отдела ГИБДД «Нижневартовский» выплатить государству деньги за две дорогих машины и квартиру, законность приобретения которых он не смог подтвердить. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено, что бывшим полицейским приобретены дорогостоящие автомобили и объект недвижимости, впоследствии оформленные, в том числе, на близких родственников, при этом находившиеся в его пользовании. Вместе с тем, не установлены законные источники происхождения денежных средств, за счет которых приобретено указанное имущество», — сообщили в ведомстве. Нижневартовский районный суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск к бывшему к начальнику отдела ГИБДД МО МВД России «Нижневартовский». Его обязали вернуть в бюджет государства деньги, потраченные на автомобили, а также изъяли квартиру. «По результатам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход государства квартиры и эквивалента стоимости транспортных средств», — добавили в ведомстве.