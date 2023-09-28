28 сентября 2023

Стендап-комики выступят с большим концертом в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум "Амоконф". Екатеринбург, радость, смех, зрители
Сургутян приглашают на осенний стендап-концерт Фото:

В Сургуте состоится большой стендап-концерт, на котором выступят резиденты клуба «Open StandUp» и участники фестиваля «Открытый микрофон» на ТНТ. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки.

«В Сургуте состоится большой стендап-концерт, на котором с десяток сургутских комиков резидентов „Open StandUp“ выдадут все лучшее. Гостей ждет двухчасовой концерт проверенного юмора, с которым комики выступили уже в девяти городах», — говорится в афише.

Осенью на других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд программ. Среди них, например, развлекательное выступление стендап-комика Юлии Ахмедовой. А в Сургуте и Нижневартовске состоится рок-концерт полуфиналистки проекта «Голос» Ксаны Сергеенко.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте стендап-комики организовали шоу о половом просвещении. Авторы проекта пригласили сексолога, чтобы посетители смогли задать специалисту вопросы и получить практические рекомендации.

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В Сургуте состоится большой стендап-концерт, на котором выступят резиденты клуба «Open StandUp» и участники фестиваля «Открытый микрофон» на ТНТ. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки. «В Сургуте состоится большой стендап-концерт, на котором с десяток сургутских комиков резидентов „Open StandUp“ выдадут все лучшее. Гостей ждет двухчасовой концерт проверенного юмора, с которым комики выступили уже в девяти городах», — говорится в афише. Осенью на других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд программ. Среди них, например, развлекательное выступление стендап-комика Юлии Ахмедовой. А в Сургуте и Нижневартовске состоится рок-концерт полуфиналистки проекта «Голос» Ксаны Сергеенко. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте стендап-комики организовали шоу о половом просвещении. Авторы проекта пригласили сексолога, чтобы посетители смогли задать специалисту вопросы и получить практические рекомендации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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