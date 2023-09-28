Стендап-комики выступят с большим концертом в Сургуте

29 сентября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Сургутян приглашают на осенний стендап-концерт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте состоится большой стендап-концерт, на котором выступят резиденты клуба «Open StandUp» и участники фестиваля «Открытый микрофон» на ТНТ. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки.



«В Сургуте состоится большой стендап-концерт, на котором с десяток сургутских комиков резидентов „Open StandUp“ выдадут все лучшее. Гостей ждет двухчасовой концерт проверенного юмора, с которым комики выступили уже в девяти городах», — говорится в афише. Осенью на других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд программ. Среди них, например, развлекательное выступление стендап-комика Юлии Ахмедовой. А в Сургуте и Нижневартовске состоится рок-концерт полуфиналистки проекта «Голос» Ксаны Сергеенко.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте стендап-комики организовали шоу о половом просвещении. Авторы проекта пригласили сексолога, чтобы посетители смогли задать специалисту вопросы и получить практические рекомендации.

В Сургуте состоится большой стендап-концерт, на котором выступят резиденты клуба «Open StandUp» и участники фестиваля «Открытый микрофон» на ТНТ. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки. «В Сургуте состоится большой стендап-концерт, на котором с десяток сургутских комиков резидентов „Open StandUp“ выдадут все лучшее. Гостей ждет двухчасовой концерт проверенного юмора, с которым комики выступили уже в девяти городах», — говорится в афише. Осенью на других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд программ. Среди них, например, развлекательное выступление стендап-комика Юлии Ахмедовой. А в Сургуте и Нижневартовске состоится рок-концерт полуфиналистки проекта «Голос» Ксаны Сергеенко. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте стендап-комики организовали шоу о половом просвещении. Авторы проекта пригласили сексолога, чтобы посетители смогли задать специалисту вопросы и получить практические рекомендации.