В Москве загорелся Курский вокзал

На Курском вокзале начался пожар
В Москве идет дым из здания Курского вокзала. Об этом сообщают очевидцы.
«Очевидцы сообщают о возгорании в районе Курского вокзала. На месте пожара поднимается столб черного дыма», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости. Москва». Информации о том, что именно горит, и из-за чего начался пожар, нет.
URA.RU направило запрос в МЧС РФ для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.
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