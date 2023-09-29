В Москве загорелся Курский вокзал 29 сентября 2023 в 17:54 Размер текста - 17 + На Курском вокзале начался пожар Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве идет дым из здания Курского вокзала. Об этом сообщают очевидцы. «Очевидцы сообщают о возгорании в районе Курского вокзала. На месте пожара поднимается столб черного дыма», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости. Москва». Информации о том, что именно горит, и из-за чего начался пожар, нет. URA.RU направило запрос в МЧС РФ для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил. В Москве идет дым из здания Курского вокзала. Об этом сообщают очевидцы. «Очевидцы сообщают о возгорании в районе Курского вокзала. На месте пожара поднимается столб черного дыма», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости. Москва». Информации о том, что именно горит, и из-за чего начался пожар, нет. URA.RU направило запрос в МЧС РФ для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям