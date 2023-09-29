В Москве загорелся Курский вокзал

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Пожар в Пушкинском музее. Москва, огонь, тушение пожара
На Курском вокзале начался пожар Фото:

В Москве идет дым из здания Курского вокзала. Об этом сообщают очевидцы.

«Очевидцы сообщают о возгорании в районе Курского вокзала. На месте пожара поднимается столб черного дыма», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости. Москва». Информации о том, что именно горит, и из-за чего начался пожар, нет.

URA.RU направило запрос в МЧС РФ для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.

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В Москве идет дым из здания Курского вокзала. Об этом сообщают очевидцы. «Очевидцы сообщают о возгорании в районе Курского вокзала. На месте пожара поднимается столб черного дыма», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости. Москва». Информации о том, что именно горит, и из-за чего начался пожар, нет. URA.RU направило запрос в МЧС РФ для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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