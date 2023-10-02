02 октября 2023

На севере Пермского края начались аварийные отключения тепла

В Красновишерске на севере Пермского края отключили отопление
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопительный сезон Курган. 2014 год, отопительный сезон, обогреватель
В холода приходится спасаться электрическими обогревателями Фото:

В городе Красновишерске на севере Пермского края после начала отопительного сезона люди снова остались с холодными батареями. Утром 3 октября из-за аварии теплоснабжение прекратили почти в трех десятках жилых домов, а также в двух школах. Об этом сообщили в мэрии города.

«В связи с производством аварийных ремонтных работ в ТК 10 будет произведено отключение теплоснабжения. Время отключения с 8:00 3 октября до устранения», — приводится на странице администрации Красновишерска в соцсети «ВКонтакте» сообщение ООО «Теплосети».

Кроме домов без тепла остались школа №4 и специальная коррекционная школа. Отопительный сезон в Красновишерске начался 19 сентября. Тогда мэрия сообщала, что запущены все котельные города. Температура воздуха на севере Прикамья +7 градусов.

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В городе Красновишерске на севере Пермского края после начала отопительного сезона люди снова остались с холодными батареями. Утром 3 октября из-за аварии теплоснабжение прекратили почти в трех десятках жилых домов, а также в двух школах. Об этом сообщили в мэрии города. «В связи с производством аварийных ремонтных работ в ТК 10 будет произведено отключение теплоснабжения. Время отключения с 8:00 3 октября до устранения», — приводится на странице администрации Красновишерска в соцсети «ВКонтакте» сообщение ООО «Теплосети». Кроме домов без тепла остались школа №4 и специальная коррекционная школа. Отопительный сезон в Красновишерске начался 19 сентября. Тогда мэрия сообщала, что запущены все котельные города. Температура воздуха на севере Прикамья +7 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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