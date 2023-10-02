На севере Пермского края начались аварийные отключения тепла

В городе Красновишерске на севере Пермского края после начала отопительного сезона люди снова остались с холодными батареями. Утром 3 октября из-за аварии теплоснабжение прекратили почти в трех десятках жилых домов, а также в двух школах. Об этом сообщили в мэрии города.
«В связи с производством аварийных ремонтных работ в ТК 10 будет произведено отключение теплоснабжения. Время отключения с 8:00 3 октября до устранения», — приводится на странице администрации Красновишерска в соцсети «ВКонтакте» сообщение ООО «Теплосети».
Кроме домов без тепла остались школа №4 и специальная коррекционная школа. Отопительный сезон в Красновишерске начался 19 сентября. Тогда мэрия сообщала, что запущены все котельные города. Температура воздуха на севере Прикамья +7 градусов.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.