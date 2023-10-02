02 октября 2023

В ЯНАО прокуратура заинтересовалась работой главной переправы

© Служба новостей «URA.RU»
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Лабытнанги и Исправительная колония №8 "Белый медведь". 17.09.2018г, паром, переправа
В СМИ появились сообщения о перебоях в работе переправы Фото:

Новоуренгойский транспортный прокурор выехал с проверкой на переправу Салехард-Лабытнаги (ЯНАО) из-за жалоб жителей в СМИ на перебои в работе. В соцсети ведомство сообщает, что начата проверка обоснованности приостановки движения паромов через Обь.

«Новоуренгойский транспортный прокурор выехал на паромную переправу в Салехард. Транспортным прокурором проведена мобильная приемная, в ходе которой приняты обращения от граждан по вопросам обоснованности приостановления работы переправы в связи с погодными условиями. Прокуратурой инициировано проведение проверки», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время переправа работает в штатном режиме.

Ранее жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы Салехард-Лабытнанги 3 октября. На территории округа прогнозировался сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

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Новоуренгойский транспортный прокурор выехал с проверкой на переправу Салехард-Лабытнаги (ЯНАО) из-за жалоб жителей в СМИ на перебои в работе. В соцсети ведомство сообщает, что начата проверка обоснованности приостановки движения паромов через Обь. «Новоуренгойский транспортный прокурор выехал на паромную переправу в Салехард. Транспортным прокурором проведена мобильная приемная, в ходе которой приняты обращения от граждан по вопросам обоснованности приостановления работы переправы в связи с погодными условиями. Прокуратурой инициировано проведение проверки», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время переправа работает в штатном режиме. Ранее жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы Салехард-Лабытнанги 3 октября. На территории округа прогнозировался сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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