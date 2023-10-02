В ЯНАО прокуратура заинтересовалась работой главной переправы

В СМИ появились сообщения о перебоях в работе переправы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Новоуренгойский транспортный прокурор выехал с проверкой на переправу Салехард-Лабытнаги (ЯНАО) из-за жалоб жителей в СМИ на перебои в работе. В соцсети ведомство сообщает, что начата проверка обоснованности приостановки движения паромов через Обь.

«Новоуренгойский транспортный прокурор выехал на паромную переправу в Салехард. Транспортным прокурором проведена мобильная приемная, в ходе которой приняты обращения от граждан по вопросам обоснованности приостановления работы переправы в связи с погодными условиями. Прокуратурой инициировано проведение проверки», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время переправа работает в штатном режиме.

Ранее жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы Салехард-Лабытнанги 3 октября. На территории округа прогнозировался сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.