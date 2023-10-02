В ЯНАО прокуратура заинтересовалась работой главной переправы

Новоуренгойский транспортный прокурор выехал с проверкой на переправу Салехард-Лабытнаги (ЯНАО) из-за жалоб жителей в СМИ на перебои в работе. В соцсети ведомство сообщает, что начата проверка обоснованности приостановки движения паромов через Обь.
«Новоуренгойский транспортный прокурор выехал на паромную переправу в Салехард. Транспортным прокурором проведена мобильная приемная, в ходе которой приняты обращения от граждан по вопросам обоснованности приостановления работы переправы в связи с погодными условиями. Прокуратурой инициировано проведение проверки», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время переправа работает в штатном режиме.
Ранее жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы Салехард-Лабытнанги 3 октября. На территории округа прогнозировался сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.