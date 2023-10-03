03 октября 2023

В Перми суд заставил хозяина собаки, покусавшей женщину, выплатить ущерб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приют для животных. Курган, собака, приют животных, приют для собак
После укуса собаки женщине пришлось ставить уколы от столбняка и бешенства Фото:

Мотовилихинский районный суд Перми заставил ответчика, чья собака укусила женщину, выплатить компенсацию морального вреда, расходы по оплате услуг представителя и оплате госпошлины. Об этом говорится в материалах дела.

«В пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, расходы по оплаты услуг представителя в размере 20 тысяч рублей и 300 рублей в качестве оплаты госпошлины», — сообщается на сайте суда. Женщина просила взыскать с ответчика компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Как указано в документе, истец спускалась в кабине лифта с собакой-шпицем в руках. Когда лифт остановился, на нее набросилась собака ответчика без поводка и намордника и укусила ее в левую руку. В травмпункте женщине установили диагноз, после чего ей пришлось неоднократно ездить на перевязки и ставить прививки от столбняка и бешенства. После получения травмы пострадавшая долго испытывала боли в руке, на которой также остались шрамы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мотовилихинский районный суд Перми заставил ответчика, чья собака укусила женщину, выплатить компенсацию морального вреда, расходы по оплате услуг представителя и оплате госпошлины. Об этом говорится в материалах дела. «В пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, расходы по оплаты услуг представителя в размере 20 тысяч рублей и 300 рублей в качестве оплаты госпошлины», — сообщается на сайте суда. Женщина просила взыскать с ответчика компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Как указано в документе, истец спускалась в кабине лифта с собакой-шпицем в руках. Когда лифт остановился, на нее набросилась собака ответчика без поводка и намордника и укусила ее в левую руку. В травмпункте женщине установили диагноз, после чего ей пришлось неоднократно ездить на перевязки и ставить прививки от столбняка и бешенства. После получения травмы пострадавшая долго испытывала боли в руке, на которой также остались шрамы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...