В Перми суд заставил хозяина собаки, покусавшей женщину, выплатить ущерб

После укуса собаки женщине пришлось ставить уколы от столбняка и бешенства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мотовилихинский районный суд Перми заставил ответчика, чья собака укусила женщину, выплатить компенсацию морального вреда, расходы по оплате услуг представителя и оплате госпошлины. Об этом говорится в материалах дела.

«В пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, расходы по оплаты услуг представителя в размере 20 тысяч рублей и 300 рублей в качестве оплаты госпошлины», — сообщается на сайте суда. Женщина просила взыскать с ответчика компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Как указано в документе, истец спускалась в кабине лифта с собакой-шпицем в руках. Когда лифт остановился, на нее набросилась собака ответчика без поводка и намордника и укусила ее в левую руку. В травмпункте женщине установили диагноз, после чего ей пришлось неоднократно ездить на перевязки и ставить прививки от столбняка и бешенства. После получения травмы пострадавшая долго испытывала боли в руке, на которой также остались шрамы.